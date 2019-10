UMSA anuncia su segunda encuesta antes del 10 de octubre

El pasado 11 de septiembre, el TSE observó el primer sondeo que hizo la universidad estatal de La Paz y censuró su publicación.

Lunes, 30 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El rector de la UMSA, Waldo Albarracín. Foto: ANF

Pasaron ya tres semanas desde que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) frenó la difusión de una encuesta de intención de voto elaborada por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Fundación Jubileo. Y tras varias cartas en respuesta a su requerimiento y solicitudes para levantar ese "veto", el rector de esa casa de estudios superiores, Waldo Albarracín, anunció que ya no esperan ninguna resolución de la instancia electoral y anticipó una segunda encuesta que se publicará antes del 10 de octubre.

"Mandamos una carta la pasada semana el TSE, pidiendo una vez más que de una vez suspenda este abuso, porque no hay razón legal para suspender su difusión. Pero nosotros ya no estamos esperando ninguna respuesta y no hemos parado en nuestro trabajo, no estamos ya pendientes de ellos y de hecho ya publicamos nuestra encuesta y seguiremos así. Hemos resuelto no esperar ninguna autorización", manifestó Albarracín a ANF.

El pasado 11 de septiembre, el TSE observó la primera encuesta que hizo la UMSA, en coordinación con la Fundación Jubileo, y censuró la publicación de la misma a través de un comunicado y con el argumento de que no quedaba claro el mecanismo de financiamiento de dicho levantamiento de información.

Ambas instancias enviaron la documentación de aclaración de dichas observaciones, pero hasta el momento no se resolvió este impase, pese a que el viernes pasado el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, afirmara que no existirían impedimentos para la difusión de la encuesta.

"Con esto violan el derecho a la información. Así que hay que saber ejercer nuestros derechos sin esperar la voluntad de estos sinvergüenzas. Vamos a sacar una segunda encuesta y la vamos a publicar. Si la prensa se quiere someter a la autocensura es su problema, pero nosotros no vamos a esperar a estas alturas su resolución", afirmó Albarracín.

En esa línea y de acuerdo con el cronograma que ambas instancias establecieron, Albarracín anunció que una segunda encuesta se está preparando y "estimamos que saldrá entre los primeros diez días de octubre y posteriormente también haremos el conteo de voto del día de las elecciones"./ANF