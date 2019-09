MAS y BDN critican a Mesa por su respuesta a presentadora de TV

Ayer, el candidato a la presidencia por CC fue entrevistado por Gabriela Oviedo en el programa 'Así Decidimos' de la red Unitel.

Lunes, 30 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: La presentadora y exmodelo, Gabriela Oviedo. Foto: Unitel

El Movimiento al Socialismo (MAS) y Bolivia Dice No (BDN) criticaron hoy al candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, por la respuesta que tuvo para una presentadora de Unitel.

Ayer, Mesa fue entrevistado por Gabriela Oviedo en el programa "Así Decidimos" de esa red televisiva. Ahí, al candidato se le preguntó si el haber sido el vocero de la demanda marítima lo catapultó a tener notoriedad pública y, en consecuencia, a ser candidato a la presidencia.

A lo que Mesa respondió: "La circunstancias, Gabriela tú lo sabes muy bien, me imagino que en tu vida también. ¿Estarías sentada aquí haciéndome la entrevista que me estás haciendo (sic) si no hubieras vivido un conjunto de circunstancias como, por ejemplo, haber participado en un concurso internacional? Probablemente no. Pero los hechos son lo que son".

Esa respuesta, además de haberse viralizado en las redes sociales, ha generado críticas tanto del oficialismo como de la oposición.

Por ejemplo, la diputada del MAS, Valeria Silva, calificó a Mesa como "patriarca petulante".

"A Carlos Mesa le incomodan las preguntas, le incomoda la prensa y no logra esconderlo. La forma en la que evade las preguntas de Gabriela Oviedo (porque no puedo decir la forma en que responde) sólo evidencia al patriarca petulante que es", señaló Silva, a través de su cuenta de Twitter.

En esa línea, la candidata a la vicepresidencia por la alianza de Bolivia Dice No, Shirley Franco, señaló que Mesa es un "machista".

"Carlos Mesa se enoja por preguntas incomodas de Gabriela Oviedo y ante su incapacidad a responder agrede y disminuye a entrevistadora; le molesta recordar que trabajo para Evo Morales. Estos 2 señores tienen más cosas en común de lo que creí. Masistas mesistas machistas (...)", señaló Franco./ANF