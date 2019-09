La Paz

Pacientes suplican por atención ante el paro médico

'Dicen que tengo que estar casi muerto para que me atiendan', relató Carlos Velásquez, uno de los muchos afectados.

Lunes, 30 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Un paciente en el Hospital de Clínicas. Foto: ANF

Hace cinco días que Juan Carlos Velásquez sufre dolores crónicos que le impide defecar y sentarse. Desesperado por el malestar, decidió buscar atención en la Unidad de Emergencias del Hospital de Clínicas, pero cuando consultó con uno de los galenos de turno, recibió una dura respuesta: "Su caso, no es una emergencia. No vamos a poder atenderlo".

Con lágrimas, siguió insistiendo al profesional que se encontraba en puertas de Emergencias, pero la respuesta era la misma. "Estamos en paro, no hay atención. Si fuera apendicitis aguda o algo más grave, tal vez le atenderíamos, pero ahora estamos llenos y no hay espacio", le contestó, una vez más, según relató. Pese a sus ruegos, su pedido no fue escuchado y Juan Carlos decidió marcharse a su hogar.

"No puedo defecar hace cinco días. No pueden, no quieren (atenderme). Físicamente me veo bien, pero no puedo ni sentarme ni defecar porque me duele y eso no me entienden. Me dijo (el doctor) que no van atenderme, que te tengo que venir casi muerto para que me atiendan", relató a ANF, entre sollozos.

Contó que no tiene suficientes recursos para acudir a una clínica privada y pidió a las autoridades de Gobierno que atiendan la demanda de los galenos para que se restaure las atenciones en el nosocomio.

"Es malo que hagan un paro de tantos días, más para nosotros que no tenemos dinero para pagar una clínica particular. Ojalá, el Gobierno escuche a los médicos y así se solucione todo, porque es feo estar así enfermo y que te reboten de todo lado porque tu dolencia no es una enfermedad para ellos (médicos)", dijo.

Luis, un hombre de la tercera edad, buscaba atención para su hijo de 17 años en el nosocomio miraflorino. Afirmó que llegaron desde la tarde del domingo, pero que recién a media mañana de esta jornada, los médicos aceptaron atenderlos por la gravedad de la dolencia de su retoño. Contó también que por la sobredemanda de pacientes por el paro médico que ya lleva 43 días, es que demora las atenciones en esa unidad.

"Estamos esperando horas para que reciban a mi hijo. Ayer (domingo) en la noche, hemos llegado desde Villa Armonía, mucho papeleo y mucha espera, pero ya le van atender. Mi hijo está mal, no sabemos si es vesícula o apendicitis y aquí (en el hospital) tardan mucho porque, también hay harta gente enferma", dijo.

Don Luis pidió a los médicos retornar a sus fuentes laborales para atender a los pacientes. Además, consideró que la medida es "política" y que si los profesionales piden ingresar a la Ley General de Trabajo debe trabajar ocho horas.

La situación en el complejo hospitalario de Miraflores es similar de Juan Carlos y Luis, que buscan ser atendidos en alguna especialidad médica y esperan que se termine el paro médico que inició el pasado 19 de agosto a nivel nacional, por lo que suspendieron diferentes especialidades en los nosocomios.

La protesta

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, informó que el Consejo Nacional de Salud (Conasa), se reunirá de emergencia el martes en Santa Cruz, para evaluar la continuidad del paro, luego de que el Gobierno no designó a un nuevo interlocutor válido para retomar el diálogo.

Larrea explicó que en el encuentro se definirá qué medidas adoptarán para que el Ministerio de Salud atienda sus demandas.

Los médicos exigen al Ministerio de Salud: la institucionalización de los cargos de base, intermedios y jerárquicos; abrogación de la Ley 1189 de fortalecimiento de la Caja Nacional de Salud (CNS); la incorporación de profesionales de salud a la Ley General del Trabajo y declarar el sector como estratégico.

Confederación Médica

El presidente de la Confederación Médica de Bolivia, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), Jeyson Auza, convocó a las organizaciones sociales a movilizarse en contra del paro médico y en defensa del Sistema Único de Salud (SUS).

Convocamos al pueblo, a la Central Obrera Boliviana, juntas vecinales y a todas las instituciones que estén a favor de la salud a movilizarse en contra del paro y conformar la Coordinadora Nacional por el Derecho a la Salud y la Defensa del Sistema Único de Salud", dijo.

Auza remarcó que unos 6.000profesionales de esa organización rechazan el paro médico "criminal" y respaldan la propuesta gubernamental porque es un "avance" el sistema público./ANF