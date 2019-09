Elecciones generales 2019

Analista afirma que candidatos llegaron a su 'tope'

Lunes, 30 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Foto: Urgente.bo

Al respecto de los resultados de las encuestas que realizó Mercados y Muestras para Página Siete, Los Tiempos y Asuntos Centrales el analista político, Yerko Ilich, explica que estas responden a la economía del cambio climático que está moviendo a un sector del electorado y se reflejan un resultado donde los tres principales candidatos principales a la presidencia llegaron a “su techo”.

Con los esfuerzos narrativos que hicieron los candidatos ese es su techo, por eso tiene que haber un cambio de narrativa en lo que son las campañas”—explica—“hay que tomar en cuenta que las campañas arrancaron hace 2 semanas, justo al final de la fecha de esta encuesta (13 al 20 de septiembre), entonces al parecer la cancha ya estaría rayada.

Ahora bien” –detalla—“Se podría decir que lo de Mesa, con el apoyo de la semana pasada y lo ocurrido en la Chiquitanía podría subir algo más, si cambia de narrativa que empiecen a trabajar el tema de una economía de cambio climático para el país.

“Evo Morales alcanzó su techo en una encuesta en julio donde se da el 39.1% y después de eso empieza a decaer, obviamente por el manejo de la crisis con la Chiquitanía. Están conscientes de que esto los ha afectado y desmoronó el eje de la campaña de evo ‘orden, seguridad y progreso’, no hay crecimiento cuando hay cambio climático”, refiere.

En el caso de Ortiz, el analista refiere que éste alcanzó su máximo en las encuestas con el 11%, pero no subió más por culpa de los candidatos disectores, como lo es CHI, del PDC.

Cambio de estrategias

El analista sugiere que Ortiz recobre la confianza del electorado dejando las peleas con el bloque de Mesa y volcarse a generar, en su electorado, la seguridad de que hay que enfrentar en al bloque fuerte del Gobierno.

Por su parte, para Morales y el actual Gobierno, Ilich expresa que las cosas no están claras ni fáciles, “es un gobierno que está descastado y cansado, un gobierno que no puede cumplir funciones mínimas de protección al pueblo y eso genera desconfianza a lo que podría ser responsabilidades. La desconfianza generada no solo por una candidatura ilegal sino por incapacidades para enfrentar la crisis que”, explica.

“Que significa. No declarar desastre ni asumir la culpa por lo ocurrido en Santa Cruz, porque si lo es, le costó al Presidente un bajón muy fuerte en las encuenstas en Santa Cruz, de 29% de apoyo a 19 %”, finalizó el analista Yerko Ilich. /Urgente.bo