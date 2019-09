Elecciones generales 2019

Mesa descarta tener una alianza con Doria Medina

Lunes, 30 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Carlos Mesa y Samuel Doria Medina. Foto: Oxígeno

Mesa anunció que hoy, lunes, se firmará una alianza entre el FRi, Sol.bo y TODOS de cara a las elecciones subnacionales.

El candidato a la presidencia por la alianza de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, descartó firmar una alianza con Unidad nacional (UN) de Samuel Doria Medina para las elecciones subnacionales del 2020.

No obstante, agradeció el apoyo que Doria Medina y UN le dieron de cara a las elecciones generales del próximo 20 de octubre.

Entrevistado por Unitel, Mesa señaló que hoy, lunes, se firmará una alianza entre el FRi, Sol.bo y TODOS de cara a las elecciones subnacionales.

"Mañana (hoy) confirmamos la alianza CC con la participación del grupo Comunidad, SOL.bo, estamos en una extraordinaria relación con Luis Revilla, el FRI que es el eje político nacional de nuestra alianza y la incorporación de Todos que dirige Adrián Oliva (gobernador de Tarija)", anunció Mesa.

Consultado si esa alianza incluirá al empresario Doria Medina, el postulante presidencial dijo que "no con Unidad Nacional ni otros partidos. Lo que no quiere decir que yo agradezca el apoyo que me ha dado Samuel para esta elección, que creo que confirma el concepto de unidad del voto y esto lo coloca como un demócrata importante".

La pasada semana, Doria Medina y UN decidieron apoyar a Mesa de cara a las elecciones generales, aunque el mismo empresario señaló que no se trataba de una alianza política. /Oxígeno