Por muerte de dirigente

Bloqueo indefinido por muerte de dirigente

El líder campesino fue atacado a machetazos y murió de un disparo de escopeta en el rostro.

Domingo, 29 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Un grupo de campesinos retornó ayer al lugar donde se produjo la muerte del dirigente.

La muerte del dirigente campesino Ronald Aceituno Romero ocurrida el 28 de septiembre, en la comunidad Santo Corazón del municipio de Ascención de Guarayos, mantiene en afronte a los comunarios afiliados a la Central Única de Trabajadores Campesinos.

La disputa por supuestos avasallamientos dejó cinco personas heridas con disparos de escopetas que fueron algunas evacuadas a Santa Cruz lo que activó el arrestó de 20 sospechosos que se encuentran en la Felcc a espera que un fiscal defina su situación jurídica y se evalue la participación individual.

Testigos cuentan lo sucedido. Valeria Choque Cabrera sobreviviente a los disparos, relató que cuando se dirigían a sus terrenos para ver sus cultivos encontraron cerrada la ruta que solían emplear para llegar a su destino y en el fondo divisaron un grupo de personas a caballo armados de escopetas. “Cuando comenzaron a disparar, escapamos como pudimos al monte en busca de refugio y las balas pasaban por nuestras cabezas”, dijo llorando en el hospital de Guarayos.

Luz Marina Guerra responsabilizó a personeros del INRA (Instituto Nacional de Reforma Agraria) quienes ya tenía conocimiento de sus asentamientos pero nunca extendieron la titulación de tierras ni les dieron solución.

“Nosotros ingresamos a tierras vírgenes, tenemos cosechas y ganados allí, desde hace 10 años. Si ellos (dueños) hayan querido desalojarnos lo hayan hecho de principio”, afirmó la mujer.

Felicidad Guerra que acompañaba la comitiva de campesinos explicó que cuando llegaron a Sutó, vieron el camino alambrado y al poco rato aparecieron hombres con escopeta a caballos disparando a matar. “Nos llovieron de balas y atinamos a huir al monte. A mi me agarraron de los cabellos y me jalaron a un sector donde me golpearon y lastimaron la columna. Se van a salir de acá antes que los matemos decían varios hombres bebidos”, señaló. Betty Aceituno Romero, hermana de Ronaldo afirmó que a las 13.00 su cuñada la llamó a su celular para decirle que traiga a la Policia porque les habían disparado. “Cuando llegamos no pensé verlo a mi hermano con un tiro en la cabeza. Le dieron con machete en su cabeza y lo remataron un disparo”, dijo su familiar lamentando que niños presenciaron lo acontesido.

El comandante de la Policía en Santa Cruz Igor Echegaray Vargas dijo que los enfrentamientos se derivaron a consecuencia avasallamientos en ese sector y ahora la Policía esta identificando a los autores materiales e intelectuales del hecho.

Asamblea pide que bajen los ministros a dar solución

Una asamblea desarrollada entre dirigentes de la Central Única de Trabajadores Campesinos aprobó por unanimidad en asamblea desarrollada en el municipio de Guarayos ingresar en un bloqueo indefinido desde las cero horas de este martes. Cornelio Barriga dirigente campesino dijo que asumieron la medida extrema debido a los atropellos que viene sufriendo y pedirán cárcel contra las personas que dispararon a Ronald Aceituno y solución a problemática de la tierra. Asimismo Santos Palomino secretario de tierra y territorio, advirtió que el bloqueo sera indefinido en caso que los ministros no den una solución al conflicto. De igual manera pidieron la destitución de personeros del INRA.