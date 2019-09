Lanza campaña electoral

Macri confiado en dar la vuelta a las elecciones

El candidato opositor lanzó duros ataques contra el oficialismo.

Lunes, 30 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Macri y Fernández iniciaron este fin de semana sus campañas.

El presidente argentino, Mauricio Macri, dijo el sábado que puede revertir el adverso resultado que obtuvo en las primarias y ganar las elecciones generales de octubre, en el lanzamiento de su campaña en Buenos Aires ante miles de simpatizantes que ondearon banderas argentinas al grito de "Sí, se puede".

PIde apoyo pese a sondeos en contra. En una marcha convocada por el oficialismo en el coqueto vecindario de Belgrano de la capital argentina, Macri dijo que escuchó el resultado de las urnas y pidió apoyo a los votantes para los comicios del 27 de octubre, pese a que los sondeos prevén una derrota ante el opositor peronista Alberto Fernández.

"No están solos. Están esperando que les diga que se puede dar vuelta esta elección, claro que se puede. Pero para eso los necesito así, más movilizados que nunca (...) que hay otro país posible para todos", dijo Macri en un escenario al aire libre que compartió con el candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, y otros políticos de su partido.

Gira del 'Sí se puede' por 30 ciudades. Bautizada por el oficialismo "Sí se puede", el mitin fue el primero de una gira por 30 ciudades del país que el mandatario prevé realizar antes de los comicios. Con globos blancos y celestes y carteles que decían "No aflojemos" y "Defendamos la república", los partidarios aplaudieron las palabras del mandatario, que llegó a la marcha en un tren de línea junto a su esposa Juliana Awada.

Con pocas posibilidades. La marcha tuvo lugar en medio de un derrumbe del peso producido en agosto después de las elecciones primarias, que disparó las expectativas de inflación para 2019 al 55%, según un sondeo del banco central, lo que se espera que profundice la pobreza que afecta a cerca de un tercio de la población.

Las dificultades se agravaron tras la aplastante derrota por un 16% que sufrió Macri ante Fernández, el candidato de la oposición peronista de centroizquierda, lo que dejó al favorito de los mercados con pocas posibilidades de ser reelecto.

Estrategia del oficialismo. El objetivo de la campaña será formular anuncios con medidas de alivio para la clase media, baja de impuestos, las pymes y los asalariados como parte de la estrategia que busca transmitir la idea de que el oficialismo escuchó el reclamo del electorado tras la derrota en las PASO.

El ataque del candidato rival Alberto Fernández

El candidato presidencial Alberto Fernández, visitó la provincia de Salta, Argentina, donde miles de ciudadanos ovacionaron su discurso en el que denunció las políticas negativas y promesas incumplidas del gobierno de Mauricio Macri.

"En cuatro años han sumergido en la pobreza a millones de argentinos, dejando sin trabajo a cientos de miles, cerraron pequeñas y medianas empresas, y hoy el presidente se da cuenta que esto no puede pasar", expresó el aspirante por el partido Frente de Todos ante la multitud.

Pobreza. "Presidente, no prometa aquello que prometió una vez y no cumplió, no vuelva a decir que hay fuentes de trabajo (...) que llegó la hora de combatir la pobreza, porque lo único que hizo fue introducir en la pobreza a cinco millones de argentinos", prosiguió en su discurso Fernández, citado por Prensa Latina.

Habló de ladrones de guante blanco dentro del gobierno.