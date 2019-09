Chi promoverá la tecnología coreana si llega a la Presidencia

Además, instruirá una auditoría a la nacionalización de los hidrocarburos y la minería.

Sábado, 28 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El candidato del PDC, Chi Hyun Chung. Foto: Éxito Noticias

El candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) Chi Hyun Chung, anunció en Buenos Aires que si es elegido Presidente del Estado, instruirá una auditoría a la nacionalización de los hidrocarburos y la minería, y promoverá la tecnología coreana de autos y electrodomésticos para convertir a Bolivia en un gran mercado sudamericano.

“Quiero aprovechar el legado del mercado asiático y traer la mejor tecnología de la fábrica de autos Hyundai, LG, Samsung. Si nos proponemos en un saque podemos ser Dubái”, dijo a tiempo de asegurar que habría mucho trabajo en Bolivia.

Descartó la construcción del Corredor Biocéanico y al contrario planteó fortalecer las zonas fronterizas para que Bolivia sea el mercado sudamericano más grande de la región, a donde vengan a comprar productos para exportar a mercados asiáticos.

“No vamos a estar viviendo de peaje diciendo que Bolivia será transoceánica, que por su territorio pasará producto brasileño para venderle a Chile. No, no, esa mente pobre, afuera. Olvídense que somos un país mediterráneo y que no podemos ser nada, Bolivia va ser capital del mercado sudamericano, así que no nos preocupa en hacer canales por el Pacífico; peruanos y chilenos vendrán a comprar productos made in Bolivia para exportar a Asia”, manifestó.

Anunció que investigará la nacionalización de los hidrocarburos y de la minería porque cree que si se aplicara una correcta auditoría y no se practicara la corrupción, el dinero y el pan alcanzará para todos de una manera extraordinaria.

Chi Hyun Chung visitó la ciudad de Buenos Aires en el marco de su campaña electoral que arrancó tarde pero que a raíz de sus polémicas incursiones, logró posesionarse rápidamente en el imaginario colectivo y ser uno de los candidatos más buscados en las redes sociales.

En contacto con Radio Impacto dijo que la economía de argentina es parecida a la boliviana y pese a ello, el millón y medio de bolivianos migrantes continuan enviando dinero a Bolivia.

“Ya no queremos tener una Bolivia con mentalidad limosnera o vivir dependiente de la deuda internacional”, dijo al recordar que durante 70 años la izquierda enseñó a los bolivianos que deben vivir de la mamadera del Estado, echándole la culpa al vecino o esperando que el superdotado sentado en Palacio de Gobierno impulse el desarrollo.

El candidato cree que es tiempo de la oportunidad de ser un país próspero, emprendedor donde el gobierno sea un facilitador y que la economía de Bolivia no solamente salga de la minería, sino que todos tengan su propio emprendimiento social y productivo.

Chi ofreció una diputación que represente a los residentes bolivianos en Argentina y que se cambie cada año para interactuar con los sindicatos textiles y hacer que Bolivia pueda fabricar sus propias telas en base a las lanas de llama y alpaca y desarrolle la industria de cueros de ganado y cocodrilo.

Propuso abrir centros culturales bolivianos para promocionar el tinku, fomentar las artes marciales bolivianas, sepelio gratuito para bolivianos y argentinos, servicios de salud recíprocos, fomentar el deporte y el estudio de los que deseen estudiar en la Argentina./ERBOL