Doria Medina: 'Que el espíritu del 21F triunfe en las elecciones'

UN decidió apoyar la candidatura de Carlos Mesa, por ser el mejor candidato opositor posicionado en las encuestas.

Sábado, 28 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Samuel Doria Medina, líder de UN. Foto: Archivo | EFE

El presidente de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, este sábado, mediante un video de publicó en sus redes sociales, solicitó al electorado indeciso que hagan prevalecer el espíritu del 21F.

El 21 de febrero del 2016, el 51,3 por ciento de los electores le negaron al presidente del Estado, Evo Morales, la posibilidad de repostular a su cargo por tercera vez consecutiva. Sin embargo, los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) habilitaron al primer mandatario del país para que pueda participar en comicios nacionales de manera indefinida.

“Hay dos caminos: seguir avanzando en democracia o perder todo lo que hemos logrado. (…) A quienes aún no deciden su voto les decimos: que el espíritu del 21F triunfe el 20 de octubre. Bolivia es primero”, indicó Doria Medina.

Asimismo, el líder de UN dijo que la sigla a la que representa decidió apoyar la candidatura del presidenciable de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, debido a que es el postulante opositor con mayor posibilidad de ganarle en las urnas a Morales.

Las encuestas de Ciesmori detallan que el jefe de Estado tiene una preferencia electoral del 36 por ciento; Mesa, 25 por ciento, el candidato de Bolivia Dice No (BDN), Óscar Ortiz, 11 por ciento, y las opciones, nulo, blanco, no sabe no responde suman 23 por ciento./Urgente.bo