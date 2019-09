Elecciones Presidenciales

Relación con China, candidatos proponen cambios

La mayoría. Cuestionan las favorables condiciones que el actual Gobierno brinda a las empresas del gigante asiático.

Sábado, 28 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Comicios. Casi todos los aspirantes al sillón presidencial piden el respeto a las leyes bolivianas

Ocho candidatos presidenciales señalan como propuesta de gobierno cambiar la actual relación de Bolivia con China y someterla principalmente al cumplimiento de las leyes nacionales.

Las propuestas van desde exigir visas, revisar los contratos considerados condicionados y por sobre todo que las inversiones en proyectos con ese país deben favorecer principalmente a los bolivianos, tanto en el ámbito laboral como en la adjudicación de obras.

Visas y trabajo. El candidato por el Frente para la Victoria (FPV), Israel Rodríguez, dijo que, en caso de llegar a ser gobierno, exigirá visas para el ingreso al país a ciudadanos chinos, venezolanos y cubanos, y a quienes estén en Bolivia por invitación directa del actual Gobierno "se les va a retirar para que se vayan a sus países".

La candidata del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol), Ruth Nina, ante las constantes denuncias conocidas sobre abusos de patrones chinos contra trabajadores nacionales, principalmente en obras camineras, dijo que se revisará la ley para que los mayores beneficiados sean los connacionales.

"Los chinos nos están quitando el trabajo y de paso nos están explotando en nuestra propia tierra, nos están maltratando, eso no puede seguir: lo que plantea Pan-Bol es Bolivia para los bolivianos; no vamos a permitir en nuestro país que el extranjero, en nuestra propia tierra, maltrate a los bolivianos", apuntó.

Más radical. Para el candidato del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Virginio Lema, cuando sea gobierno, del "imperio chino en Bolivia lo único que va a quedar es la comida".

"No vamos a tener la relación que tenemos hoy día con China, que es de absoluta dependencia", manifestó el postulante.

Lamentó que el gobierno se haya permitido que 14 empresas chinas ingresen a la Amazonía boliviana a explotar oro en gran cantidad, gracias a tecnología, que es comparada a la producción que hacen 1.400 empresas mineras cooperativistas.

Son condiciones. Félix Patzi, candidato por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), señaló que en los contratos entre el Estado boliviano y China, así como con otros países, debería prevalecer las leyes nacionales, y eliminarse las condiciones que impone el país asiático.

"Han puesto la condición, por ejemplo, de que nos van a prestar dinero, pero adjudicando a las empresas chinas, y de esa manera han dado poder a los chinos. Ese es el tema de fondo, eso debería eliminarse, peor todavía con ese tipo de característica", apuntó Patzi.

Remarcó que lo que sí se puede hacer es "cambiar ese crédito condicionado porque de pagar hay que pagar, en eso no podemos retroceder".

Para Oscar Ortiz, candidato de Bolivia Dice No, no es admisible que lleguen al país empresas constructoras chinas y traigan hasta a sus trabajadores y, a diferencia de lo que ocurre con las empresas bolivianas, "no se les exija cumplir las normas laborales nacionales".

1 Aspecto

Importante ve Victor Hugo Cárdenas de UCS: "hacer cumplir la legislación boliviana".

1 Investigación

A los contratos suscritos con las empresas internacionales propone Chi Hyun Chung de PDC

