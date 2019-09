Marcha indígena llega a San José entre críticas

Piden declarar desastre nacional por incendios

Sábado, 28 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Situación. Indígenas llegarán hoy al municipio de San José de Chiquitos, para seguir después a la capital cruceña.

La X marcha indígena llega hoy al municipio de San José de Chiquitos, en medio de apoyo y críticas.

Los indígenas movilizados desde el pasado 16 de septiembre, piden al Gobierno de Evo Morales la declaratoria de Desastre Nacional, por los incendios forestales que azotan a la Chiquitanía desde hace varias semanas.

Posición. La décima marcha se encuentra en la comunidad Quitunuquiña a 21 kilómetros de San José, donde prevén hoy su llegada.

Tomás Candia, dirigente indígena y uno de los representantes de la marcha, indicó que en los últimos días se han ido plegando mayor número de indígenas pertenecientes a diferentes pueblos del departamento y de otras regiones del país. "Son varias personas las que se han sumado a la marcha indígena que pide respeto a nuestra tierra y la ayuda internacional", manifestó Candia.

Rechazo. Sin embargo, desde la capital cruceña, Pedro Vare, presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) afín al Gobierno, rechazó la décima marcha, argumentando que los dirigentes que están al mando de la iniciativa no son reconocidos por la estructura indígena. "En ningún momento nuestra confederación convocó a la décima marcha. Ellos son personas desconocidas incluso mucho antes de nuestra gestión. Lamentablemente no tienen estructura, no tiene solidez de base", dijo Vare, con quien coincidió uno de los caciques chiquitanos.

Después de su paso por San José de Chiquitos, los indígenas partirán hacia la capital cruceña.

150 Indígenas

partieron desde San Ignacio, pasando por San Miguel y San Rafael