Ratifican huelga de hambre

Marcha de mandiles blancos, Médicos piden dialogar con el ministro Romero

Encuentro. Galenos no irán al diálogo con la ministra Montaño, esperan que el presidente Morales designe a otro interlocutor.

Sábado, 28 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Marcha. La movilización que recorrió las principales vías del centro, obstruyó la circulación del transporte, que es caótico por las obras del BTR.

Médicos de distintos nosocomios marcharon ayer por el centro cruceño, exigiendo la inclusión de los salubristas a la Ley General del Trabajo. Los galenos insistieron en pedir que se designe otro interlocutor para reanudar el diálogo con el Gobierno.

Movilización. La marcha partió desde las puertas del Hospital San Juan de Dios, donde los profesionales médicos comenzaron su recorrido para avanzar hasta la plaza principal 24 de Septiembre y llegar a los pies de El Cristo. “Esta es una gran marcha ratificando el paro que continúa y además de ello la huelga de hambre que el día lunes el comité de huelga ya está organizando para ver la logística e iniciar el piquete en el hospital San Juan de Dios”, dijo el vicepresidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoategui.

Ministra acusa a médicos de romper el diálogo. Gabriela Montaño, Ministra de Salud, acusó a médicos de romper el diálogo de manera malintencionada, "Quienes rompieron el diálogo sin ningun justificativo, fue el colegio médico. Vemos en ellos una actitud dilatoria, que afecta a la población. Tenemos conocimiento que se han instalado algunos piquetes de huelga de hambre, esperamos que los profesionales depongan esa medida, para que conjuntamente en los escenarios de diálogo lleguemos a una solución", señaló la ministra en un acto en La Guardia, donde no quiso referirse sobre la petición de los galenos de reunirse con el ministro Romero.



Paro. El paro médico cumplió su jornada 39, desde la proxima semana iniciarán una huelga de hambre en el Hospital San Juan de Dios.

40 dias de paro

cumplen los médicos de todo el país. Piden que ministro Romero lleve adelante el diálogo.

Presidente dice que salud no puede ser un "negocio político"

"La salud no puede ser un negocio político", señaló el presidente Evo Morales al descalificar a los médicos que acatan el paro médico desde hace 39 días. "No se puede entender como algunos (médicos), no son muchos felizmente, (hacen) paro y paro por razones políticas. La salud no puede ser un negocio político, la salud es un derecho", aseguró. Durante un acto en el municipio de El Torno, Morales también felicitó a los médicos, médicas y enfermeras que no acatan el paro médico. "A los médicos, médicas, enfermeras, licenciadas, pese a la convocatoria de paro, mi respeto y admiración ellos estudiaron para cuidar vidas", señaló.