Todavía existen llamas de gran magnitud

Contradicciones por incendios, afirman que solo Roboré fue sofocado

Control. El jueves, el general Williams Kaliman, aseguró que la situación estaba totalmente bajo control.

Sábado, 28 de Septiembre, 2019

Cinthia Asín, secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, aseguró que en la Chiquitanía aún existen 44 incendios forestales activos y desmintió que el fuego se haya extinguido por completo en seis municipios de esa región, como aseguró el comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman.

Continúa el fuego. Asín señaló que el fuego solo fue sofocado en Roboré y dijo que en el resto de los lugares siguen existiendo fuegos de consideración. "Están vigentes 44 incendios en 13 municipios cruceños. San Ignacio de Velasco hay un incendio de magnitud; en San Antonio de Lomerío se tiene tres incendios de magnitud; en Concepción, en la zona de Santa Mónica, hay varios incendios", informó, indicando que para verificar que un incendio haya sido apagado se tiene que hacer una verificación 24 horas después.

Desmienten a Kaliman. El comandante en jefe de la Fuerzas Armadas (FFAA), William Kaliman, afirmó el jueves que en los municipios de Roboré, Puerto Suárez, Pailón, Charagua, Carmen Ribero Tórrez y San Matías ya no existian incendios. "No podemos referirnos a la cantidad de focos de quema existentes porque pueden disminuir y aumentar. Hay que hacer una comprobación in situ en el campo, para brindar una información seria y fidedigna en la población", apuntó la secretaria de medio ambiente.

Reporte. Asín refirió que en San Antonio de Lomerío hay tres incendios de magnitud que van de norte a sur del municipio, al igual que en Concepción en la zona Santa Mónica, donde hay varios incendios de consideración. Asimismo hay lugares donde ha llovido como en San Ignacio, Concepción y San José, y donde la precipitación ayudó a bajar la intensidad del fuego, pero no su liquidación.