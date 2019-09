No existen políticas públicas

Infanticidios, niños mueren en sus hogares

Violencia. Los agresores son sus propios padres o padrastros.

Sábado, 28 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Sin protección. La infancia continúa desprotegida por la violencia física y sexual.

El primer infanticidio de 2019 se registró el 11 de enero y el último el 19 de septiembre. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas por sus padres y en sus hogares. La violencia sigue creciendo y matando a los más indefensos. Hasta el mes de septiembre se reportó 43 asesinatos de niños y niñas en Bolivia, cuyas edades oscilan entre días de nacido y 11 años.

Dos casos. La primera víctima, un pequeño de cuatro años, fue asfixiada con una almohada por su madre, quien luego intentó suicidarse, argumentando que el niño tenía dificultades en el habla y ella problemas sentimentales con su pareja. El hecho se produjo en la zona de Villa Fátima de la urbe paceña.

El último caso, sucedió en Cochabamba. Un niño de dos años y medio fue golpeado hasta la muerte por su padrastro por hacer sus necesidades biológicas en su pantalón. De acuerdo al informe forense, se reveló que el pequeño tenía "bastantes coágulos en la cabeza" y que recibió patadas y puñetes que no pudo resistir.

Cuadruple infanticidio. Otro caso que conmocionó a la población, el pasado 30 de agosto, fue un cuádruple infanticidio de niños que tenían apenas tres cinco, nueve y una adolescente de 15 años. El crimen se registró en Santa Cruz. Los menores que fueron asesinados por su padre, quien intentó suicidarse lanzándose del puente del cuarto anillo y avenida Cristo Redentor, sin embargo, sobrevivió y confesó los infanticidios.

"Les di raticida a los cuatro, pero no les pasó nada y tuve que utilizar un cuchillo para acabarlos", relató el hombre

43 casos a nivel nacional. Los últimos datos de la Fiscalía General del Estado establecen que entre enero y septiembre de 2019 se registraron 43 casos de infanticidio a nivel nacional.

El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual y de Género, Roberto Almendras, informó que el departamento con más casos denunciados es La Paz (con 14 casos), seguido por Santa Cruz (9), Chuquisaca (5), Cochabamba (4), Beni (3), Potosí (3), Oruro (2), Pando (2) y Tarija (1).

Datos estadísticos dan cuenta de que la problemática del infanticidio continúa en ascenso toda vez que en 2016 hubo 34 casos; mientras que en la gestión 2017 se registraron 84 muertes y en 2018, superó más de 80 asesinatos de niños y niñas. La mayoría fue victimada por sus progenitores, padrastros o familiares cercanos.

Los matan en sus propias casas. La presidenta de la Red Ciudadana Contra el Infanticidio y Violencia Infantil, Melisa Ibarra, manifestó que los agresores en este tipo de "crimen de odio" son los padres, padrastros y en menor cantidad, abuelos y tíos. El escenario más común donde se producen los asesinatos es el propio hogar de la víctima.

"Los que más agreden son papás, mamás, padrastros, madrastras, en poco número están los abuelos, tíos. El crimen está en el hogar, que es el escenario más violento para los niños. Poco se ha visto que este tipo de delitos se cometa afuera, en la calle, hay casos, pero son reducidos. Los matan en sus propias casas", indicó.

"El infanticidio te arroja entre 60 y 80 casos al año, es una cifra parecida al feminicidio, pero este crimen no tiene tanto error porque la muerte de un adulto es difícil de esconder", afirmó.

9 Casos

se han registrado en Santa Cruz y 14 en la ciuidad de La Paz.

No hay políticas públicas para evitarlo

Ibarra aseguró que pese a las cifras que van en aumento, no hay políticas públicas para evitar este delito en el territorio nacional. Lamentó que las alcaldías ni gobernaciones impulsen programas para evitar que más niños sean asesinados. Añadió, que el Gobierno debería implementar programas de Estado a corto, mediano y largo plazo para apuntar a la prevención.

Nada. "Las alcaldías y gobernaciones no hacen absolutamente nada, hay cosas pequeñas de instituciones.

En la calle no se ve letreros que digan 'no mates a un niño' a diferencia de la violencia contra la mujer y otros sectores, que luchan por sus derechos, pero los niños de dos o tres años no pueden salir a las calles a protestar", indicó.

Agencias eldia@eldia.com.bo