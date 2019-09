Elecciones generales 2019

Canelas afirma que el apoyo de Doria Medina a Mesa no resta votos al MAS

Viernes, 27 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Manuel Canelas, Samuel Doria Medina y Carlos Mesa. Foto: Oxígeno

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, afirmó que el apoyo del jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, al candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, no le restará votos al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) porque a tres semanas de las elecciones generales del 20 de octubre, mucha de la gente que apoyaba al empresario, ya tiene definido su voto.

"No es que todo el apoyo de Samuel (Doria Medina) estaba esperando tres semanas antes a ver qué decía él, no nos preocupa (al MAS) en términos electorales, creemos que ese electorado si quieren ponerlo de ese modo ya estaba decidido por quien votar", dijo.

Canelas, en ese sentido, insistió que la preocupación del oficialismo radica en que no es bueno para los bolivianos que tengan "ofertas políticas tan frágiles" porque a Doria Medina no le importa lo que vaya a hacer el que salga electo, lo cual reiteró, no es positivo para los bolivianos.

"Parece una especie de votemos el 20 (de octubre) y al día siguiente ya veremos qué pasa con este país", añadió.

Para el titular de Comunicación, es poco "responsable" que ya habiendo una experiencia en el pasado donde esos mismos actores hicieron un cogobierno que no fue nada beneficioso para el país, vuelvan a unirse.

Expuso que sí hay un punto de preocupación en el sentido de que entre más alternativas políticas serias, coherentes, competitivas busquen mejorar lo que ha hecho el MAS, es mejor para los bolivianos.

"Porque cuando uno hace una apuesta política pidiéndole a su militancia o a la gente que apoye a una candidatura, pues resulta un poco sorprendente que es una candidatura que no te gusta, que no te gusta el candidato, que no te gusta el programa; y eso es casi pedir un cheque en blanco y un salto al vacío, y creo que tiene un punto de irresponsabilidad", señaló.

Canelas reflexionó que en una elección como la que se avecina, se juega principalmente la estabilidad, las decisiones económicas, políticas y sociales del país y eso es lo que se debe preservar ante cualquier interés personal o partidario.

"Yo creo que esta alianza en lugar de mostrar fortaleza de la oposición muestra debilidad y muestra que en 10 años han sido incapaces de producir un proyecto mejor que el MAS, más ordenado, más coherente y que convoque a los bolivianos a votar por las cosas que van a hacer como gobierno y no solo porque es el segundo o tercero en las encuestas", puntualizó. /Oxígeno