Paro indefinido para el 10 de octubre es descartado por Conade

Protestas. Cívicos cruceños confirman el Cabildo para analizar las nuevas acciones.

Viernes, 27 de Septiembre, 2019

El paro cívico indefinido que habían anunciado semanas atrás para iniciarse desde el 10 de octubre, es descartado por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

Sin embargo, anuncian que buscarán nuevas medidas de presión, para exigir el respeto a la democracia y al voto del referéndum del 21 de febrero del 2016 contra la reelección del presidente Evo Morales.

Posición. El ex defensor del Pueblo y uno de los representantes del Conade, Rolando Villena, fue quien señaló la posición de la instancia. "De ninguna manera los vamos a acatar porque sería una medida contraproducente a la realidad en la que nos encontramos. Hemos hecho un análisis del mismo, hay eventos importantes que se van a llevar a cabo a nivel de los comités cívicos, por ejemplo Santa Cruz se reúne el 4 de octubre y van a ver otros más, hasta el 10 habrá un os dos más y estos van a ser evaluados, muy importante lo que el Comité Cívico de Santa Cruz y lo que nosotros desde la sede de gobierno, en lo que va a hacer el 10 de octubre, podamos tomar medida respecto al fortalecimiento de esta movilizaciones que se está articulando, no debemos restar, no debemos ver los temas particulares y renunciar a toda posibilidad de que esto sea utilizado por otros intereses de tipo político", dijo.

Análisis. Los comités cívicos de Cochabamba, El Alto, La Paz, Oruro, Potosí y Tarija habían ratificado el anunciado paro indefinido de actividades, convocado para el 10 de octubre, en contra de la repostulación del binomio del MAS, Evo Morales y Álvaro García Linera.

En el caso de Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico, Luis Fernando Camacho en compañía de los cívicos de provincias de la región, confirmó que el Cabildo se realizará el 4 de octubre a los pies del monumento de El Cristo, para tomar medidas de presión en defensa del 21F.

Acción. El Conade, indicó que una de las medidas que hará la institución será realizar el control de los votos en las elecciones nacionales del 20 de octubre.

Esto principalmente porque consideran que los vocales del TSE han demostrados que no son jueces parciales. "La defensa del voto significa la presencia de varias instituciones, que mediante estrategias y coordinaciones estamos en todas la regiones y ojala en todas la mesas electorales, para que el control del voto sea efectivo una vez que hayan cerrado las actas", detalló Villena.

28 de septiembre

se reunirán las plataformas en La Paz por la democracia

