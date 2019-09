Chiquitania

Gobernación y FFAA muestran datos contradictorios sobre incendios

Tras la conformación del Comando Unificado, autoridades departamentales y el Gobierno central presentan informes por separado con datos diferentes.

Jueves, 26 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Vista aérea del incendio en Charagua. Foto: AFP

El director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Enrique Bruno, dio a conocer este jueves se contabilizó 44 puntos de incendios activos en 14 municipios de la Chiquitania. Entre tanto el comandante en jefe de la Fuerzas Armadas (FFAA), William Kalimán, afirmó que ya no hay fuego en seis distritos y en cinco ya está en la etapa de extinción.

En este caso la información presentada por ambas autoridades se contradice una con la otra, porque en los municipios donde Bruno especificó que aún hay incendios activos, Kalimán señaló que ya no hay quemas activas, el fuego fue extinto o está siendo liquidado.

"Se ratifican los 44 incendios en el departamento, en los diferentes municipios", afirmó el director del COED. Asimismo, detalló que en San Ignacio se contabilizaron 7 puntos de incendios; Concepción, 12; San Rafael, 4; San Matías, 4; San Miguel, 3; San Antonio de Lomerío, 3; Puerto Suárez, 2; Carmen Ribero Tórrez, 2 y en San Javier, 2.

Por su parte, el comandante de las FFAA aseveró en conferencia de prensa que ya no hay fuego en Roboré, Puerto Suárez, Pailón, Charagua, Carmen Ribero Tórrez y San Matías. Y en San Rafael, San José de Chiquitos, San Antonio de Lomerío, Concepción y San Ignacio de Velasco las quemas están en etapa de eliminación.

"En Roboré, en el municipio de Puerto Suárez, Pailón, Charagua, Carmen Ribero Tórrez y San Matías ya no existe ni un solo foco de fuego, es decir que se ha eliminado todos los fuegos que existían en esos sectores. (...) Estamos en proceso de liquidación en San Rafael, en San José de Chiquitos, en San Antonio de Lomerío, en Concepción y en San Ignacio de Velasco", aseguró.

Los datos contradictorios también se los puede observar en cuanto a las hectáreas (has) de bosques y pastizales destruidos. La administración departamental hasta el momento reportó 3,5 millones de has consumidas por el fuego. El informe del Comando de Incidentes del Ministerio de Defensa detalla que hasta la fecha son 2.795.632 has.

El 12 de septiembre el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, tuvieron una reunión en la que acordaron conformar un Comando Único de Operaciones y 10 comandos de Incidentes en los municipios más afectados. Esto con el propósito de centralizar la información para luego dar a conocer un solo reporte y para efectivizar los operativos de control del fuego.

No obstante, a siete días de haberse constituido el Comando Unificado, autoridades de la Gobernación de Santa Cruz como las del nivel central de Estado, presentan informes por separado con datos diferentes de la situación actualizada de los incendios en la Chiquitania./Urgente