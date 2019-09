Evo critica a médicos que cumplen 38 días de paro

El mandatario también felicitó a los trabajadores del sector salud que no acatan la manifestación.

Jueves, 26 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El presidente Evo Morales en El Torno, Santa Cruz. Foto: Oxígeno

El presidente del Estado, Evo Morales, criticó hoy a los médicos que acatan el paro médico, desde hace 38 días, y aseguró que la salud no puede ser un "negocio político".

"No se puede entender como algunos (médicos), no son muchos felizmente, (hacen) paro y paro por razones políticas. La salud no puede ser un negocio político, la salud es un derecho", aseguró.

Durante un acto en el municipio de El Torno, en el departamento de Santa Cruz, Morales también felicitó a los médicos, médicas y enfermeras que no acatan el paro médico.

"A los médicos, medicas, enfermeras, licenciadas, pese a la convocatoria de paro, mi respeto y admiración ellos estudiaron para cuidar vidas", señaló.

El Colegio Médico de Bolivia realiza un paro desde el 19 de agosto, en demanda de la abrogación de la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud 1189, su incorporación a la Ley del Trabajo, además de declarar sector estratégico al Sistema Nacional de Salud.

En los últimos días, los médicos descalificaron a la ministra de Salud, Gabriela Montaño, y pidieron que el diálogo se reanude con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, o directamente con el presidente Evo Morales./Oxígeno