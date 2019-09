Evo se comprometió ayudar

Campesinos retrasan siembra por la sequía que azota al Chaco y la Chiquitania

Jueves, 26 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Sequía en el Chaco y la Chiquitania. Foto: Urgente.bo

El sector campesino del país anunció que la siembra programada para la primera semana de octubre en el Chaco y la Chiquitania boliviana sufrirá un retraso por la intensa sequía que azota a estas regiones. El gobierno comprometió la apertura y perforación de pozos de agua para el consumo humano, la agricultura y el ganado pero al momento no hay nada.

Jacinto Herrera, secretario ejecutivo, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), expresó su preocupación y dijo: “cómo vamos a sembrar si no hay lluvia”.

“Antes llovía hasta octubre, ahora no se nota. No se puede sembrar la sequía está afectando a todo el país. En el sector del Chaco y la Chiquitania son los dos sectores donde está azotando la sequía, porque están secos, no llueve”, lamentó.

El presidente Evo Morales comprometió que se haría cargo del 100% de inversión para la etapa post- incendio. Eso comprende dotación de viviendas para los afectados, reforestación y la perforación de pozos del líquido elemento.

“Se tiene que perforar pozos para el consumo humano, el ganado y la agricultura. Eso es urgente, eso ayudará a paliar la sequía en las regiones”, aseguró el dirigente campesino.

Roboré, San Ignacio de Velasco, San Rafael, San José, San Javier, San Matías, Carmen Rivero Torres, San Antonio de Lomerío (pueblo indígena originario), Puerto Suarez, Puerto Quijarro, San Miguel y Concepción ubicados en las provincias de Chiquitos, Ñuflo de Chávez, Ángel Sandóval, José Miguel de Velasco y German Busch, son los 12 municipios afectados por la sequía. /Urgente.bo