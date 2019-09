Seis de nueve candidatos

Extractivismo, creen que es lo fuerte del país

Evo Morales. Profundizó durante su periodo de 14 años de Gobierno, el extractivismo hidrocarburífero y minero

Jueves, 26 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Escenario. A pocos días de las elecciones presidenciales los candidatos buscan votos

Seis de nueve candidatos a la presidencia que se encuentran en carrera rumbo a las elecciones del 20 de octubre, consideran que Bolivia es un país extractivista y que no es tarea fácil cambiar la matriz energética. En cambio, otros tres plantean que es necesario promover modelos de desarrollo más sostenibles y amigables con el medioambiente.

Lo que plantean. A diferencia del grueso de los candidatos, Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC) plantea no explorar, ni explotar recursos hidrocarburíferos y mineros en áreas protegidas; Israel Rodríguez del Frente para la Victoria (FPV) plantea no importar más autos a gasolina y diésel, mientras que Chi Hyun Chung, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) propone auditorías a las inversiones extractivistas.

Cambios al sistema. Carlos Mesa plantea prohibir la explotación de recursos no renovables en áreas protegidas y territorios indígenas, cumplir con la consulta a los pueblos indígenas, reestructurar el sistema de áreas protegidas y fortalecer a los guardabosques y especialistas en la protección de medioambiente.

"Se debe definir, cuáles son las áreas en las que tiene que hacerse de manera razonable, controlada y con garantías la frontera agrícola. El doble efecto quiere decir: no un crecimiento desmesurado, no un cero absoluto. Los ceros absolutos acaban siendo contraproducentes, pero lo que tenemos que incrementar el nivel de productividad", señala. Por su parte, el candidato a la presidencia por la alianza Bolivia dice No, Óscar Ortiz señala que, propone descubrir más hidrocarburos para buscar por lo menos la autosuficiencia energética, pero al mismo apuesta a la producción agropecuaria.

1 Aspecto

Plantea Ruth Nina de PAN-Bol, recuperar los recursos naturales

