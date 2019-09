Entrevista: Ronald Casso, Cargo: Gerente General de la Aerolínea

"Airbus es el más adecuado para BoA"

Jueves, 26 de Septiembre, 2019

La noche del lunes 23, la aereolínea, Boliviana de Aviación (BoA), presentó la incorporación del moderno avión Airbus 330-200, en sustitución del Boeing 767-300. Ronald Casso, gerente general de la empresa estatal destacó que con ello se estará modernizando por completo su flota de largo alcance y así mejorar el servicio a rutas internacionales como Madrid y Miami.

En contacto con El Día, Casso, describe los pormenores de la decisión de optar por un Airbus y no por el tradicional Boeing que en Bolivia tiene presencia por más de 90 años.

P. ¿Cuánta inversión se destina en este proyecto?

R.C: Este avión y otro más que vendrá forma parte de un proyecto de largo alcance que tiene un financiamiento de 12 millones de dólares, que involucra todo un proceso que aproximadamente nos llevará tres años. Empezamos la primera etapa con dos aviones, luego iremos cambiando los cuatro aviones que tenemos de este tipo (Boeing 767-300).

P. ¿Bajo qué condición llegan el Airbus, alquiler o arriendo?

R.C: Es un proyecto que involucra un cambio de tecnología, por tanto una serie de inversiones, referidas al entrenamiento de personal, compra de equipos y herramientas. Evidentemente, el avión viene con una figura de leasing (arrendamiento).

P. ¿El primer avión Airbus desde cuándo estaría operando?

R.C: El Airbus esperamos que llegue hasta antes de fin de año, sin embargo, la aeronave debe ser sometido a un proceso de habilitación que implica un riguroso trabajo de certificación. Entonces, esperamos que vuele el primer trimestre del próximo año, ya con pasajeros, principalmente en la ruta a Madrid.

P. ¿Porqué BOA opta por un Airbus y no por un Boeing?

R.C: Porque BOA busca, como lo hace cualquier aerolínea, el avión más adecuado para sus rutas. No se trata de buscar el mejor avión o el más moderno, si es que yo no lo puedo pagar o si es que no es la mas adecuada para lo que yo voy hacer. Por ejemplo, si usted tiene una carga de una tonelada, no va a comprar el camión de 10 toneladas por más fino o bueno que sea ese camión. Es un ejemplo craso, pero así funciona. El que estamos buscando es el avión adecuado para lo que nosotros estamos haciendo.

P. ¿Costó tomar una decisión así?

K.U: El estudio para tomar esta decisión ha llevado casi un año. Hemos trabajado intensamente con Boeing e intensamente con Airbus. Y se ha llegado a una decisión final a partir de las características técnicas y económicas de cada producto en relación a lo que necesita BOA. A partir de eso ahora nos toca implementar.

P. ¿Para vuelos nacionales, es cierto que se ha concretado la incorporación de ocho aviones?

R.C: Si. Pero recordemos un poco que ha pasado. El 2 de agosto el ministro Oscar Coca (de Obras Públicas), anunció la renovación de la flota de aviones, en un proyecto de renovación con aviones Airbus para largo alcance. Y en ese mismo instante anunció que se renuevan aviones para el servicio nacioal. Por tanto, ahora estamos haciendo el proceso de cambiar aviones Boeing 737-300 por un 737-800. Y es verdad que hemos firmado una carta de intenciones con Boeing para los dos primeros. El primer avión va a llegar para mediados de octubre y el segundo estará arribando para noviembre. Nos interesa tener para diciembre para reforzar la temporada alta para vuelos nacional y regionales como son las rutas de Buenos Aires y Sao Paulo.

P. ¿Y los restante aviones para cuando estarían arribando?

R.C: Definitivamente serán concretados el próximo año. Es un proceso de evolución porque tenemos todavía nueve aviones del 737-300 que deben ser cambiado en el tiempo con la línea Boeing.

P. ¿Qué balance hace del desempeño de BOA en el mercado?

R.C: El mercado internacional para todas las aerolíneas está muy complicado. Esta semana se ha conocido la quiebra de una gran aerolínea inglesa (británica Thomas Cook, con 178 años de antiguedad), uno en Brasil en la misma situación. Hay una disminución de pasajeros y eso está afectando. Sin embargo en el mercado nacional tenemos un crecimiento del 6%. Pese al impacto de Argentina, que ha bajado bastante esperamos cerrar de manera satisfactoria el año.