Denuncian la muerte de cuatro personas a consecuencia del paro médico

Miércoles, 25 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El sexto día de huelga de hambre de los trabajadores de la CNS. Foto: Sirmes LP

El dirigente de la Asociación de Víctimas del Paro Médico, David Ticona, denunció el miércoles que esa instancia registró la muerte de cuatro personas: dos en el departamento de Oruro y dos en La Paz, a consecuencia del paro médico, que lleva 38 días sin prestar la atención requerida a la población.



"Hemos comprobado que hubo cuatro fallecimientos, dos en Oruro, uno en El Alto y otro en La Paz, y las investigaciones de estos casos están a cargo de la Defensora del Pueblo", indicó a los periodistas.



Detalló que uno de los casos fue el de una señora que se encontraba en estado de gestación, la cual acudió a su seguro para pedir atención, pero no la recibió por la falta de personal, por lo que la derivaron a otro hospital y en ese afán perdió la vida junto con su bebé.



La Asociación fue fundada con el objetivo de que todas las personas a nivel nacional denuncien la falta de atención médica ante el paro de galenos, mediante la página de Facebook denominada "Víctimas del paro médico".



Ticona dijo que, en ese marco, la Asociación recibió 120 denuncias de personas que indican que no fueron atendidas por los médicos, además de quienes quedaron con secuelas y de las familias de aquellos que fallecieron a consecuencia de este paro.



Ante esta situación, el dirigente informó que la Asociación remitió, el 23 de septiembre, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que pueda intermediar a fin de que el Estado identifique a los culpables de las víctimas del paro médico con el objetivo de sancionarlas y pedir que den una indemnización a las familias.



De igual manera, anunció que el jueves presentarán una carta al presidente Evo Morales para que pueda interceder por la población, que -a su juicio- sufre una "masacre de parte de los médicos".



"De no ser oídos ante estas peticiones vamos a instalar un piquete de huelga de hambre en inmediaciones de la Defensoría del Pueblo desde el próximo lunes", señaló.



El Colegio Médico de Bolivia realiza un paro desde el 19 de agosto, en demanda de la abrogación de la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud 1189, su incorporación a la Ley del Trabajo, además de declarar sector estratégico al Sistema Nacional de Salud.



En los últimos dos pedidos se logró algunos consensos, mientras que la demanda de destitución del gerente de la Caja Nacional de Salud, Juan Carlos Meneses, aún no fue analizada.

