Ministro de Comunicación

Canelas cuestiona el respaldo de Samuel a Mesa

Miércoles, 25 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El ministro Canelas se refirió al apoyo de Doria Medina a la candidatura de Mesa. Foto: Oxígeno

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, se refirió hoy al apoyo electoral que le dio Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional (UN), al candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa.

En contacto con la prensa, Canelas señaló que es “sorprendente”, en primer lugar, que Doria Medina decida apoyar y llame a la militancia de UN a votar por un candidato “en el que no cree”.

“La pregunta es, ¿en qué consiste la alianza entre Doria Medina y Mesa? ¿Por qué Doria Medina le pide a sus militantes que vote por una candidatura en la que no cree, por un programa de Gobierno que no le gusta y por una visión de país que no comparte?”, cuestionó.

El Ministro de Comunicación, en ese sentido, aseguró que esa es una muestra más del “desorden” de la oposición y calificó la “alianza” entre Samuel y Mesa como “una búsqueda esforzada por el poder”.

“Nosotros los que vemos es un ejemplo más del desorden que sigue, después de una década, siendo la constante de la oposición. Uno no sabe si se alían o no, piden el voto por un programa que no respetan, parece que solo hay una búsqueda esforzada por el poder, por volver a estar en el Estado para volver a utilizarlo como un botín, la gente no merece eso”, aseveró.

El lunes, Doria Medina y Unidad Nacional decidieron respaldar la candidatura de Mesa ya que es, dijeron, el opositor mejor posicionado en las encuestas. Doria Medina aseguró que es un apoyo sin condiciones y descartó formar una futura alianza nacional. /Oxígeno