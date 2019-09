Pide resolución sobre el caso

Juez conmina a la Fiscalía definir si imputa al ex presidente de la Magistratura

Miércoles, 25 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque. Foto: ABI

La juez Tercero de Instrucción en lo Penal, Ximena Mendizábal, indicó que el plazo del Ministerio Público para definir una imputación en contra del expresidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, y otra funcionaria, está a punto de concluir por lo que conminó a los fiscales a emitir su resolución sobre el caso.

“Hemos recibido el inicio de investigación en contra del ex consejero Wilber Choque y la señora María R., está en etapa preliminar, estamos esperando el plazo, que se cumpla el plazo de la etapa preliminar para la correspondiente conminatoria al Ministerio Público, el Ministerio Público no nos ha señalado el domicilio de los denunciados por lo tanto tienen que responder al decreto que se ha emitido e indicarnos el domicilio del ex consejero como de la señora María R.”, manifestó, según un reporte de radio Loyola Fides.

El ex presidente del Consejo de la Magistratura y una actual funcionaria fueron acusados por el decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, de extorsión por solicitar la suma de 100 mil dólares para no hacer públicos los audios sobre presunto cuoteo de cargos en el Órgano Judicial.

A principios de este mes, Choque rechazó las acusaciones sobre una supuesta extorsión y manifestó su disposición a someterse a una investigación. /Radio Fides