Embajador de Argentina en Bolivia

Álvarez: 'No hay palabras para explicar cómo se está consumiendo la Chiquitania'

Miércoles, 25 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez. Foto: Urgentebo

No hay palabras para explicar cómo es consumida la Chiquitania por los incendios, manifestó el embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, luego de visitar a los militares y bomberos argentinos que combaten el incendio en el municipio de Concepción.

En la región cruceña hay un contingente de 200 efectivos del vecino país, los cuales trabajan para sofocar las quemas forestales. Esta brigada llegó con su propio equipamiento y campamento, donde puede elaborar hasta su propio pan.

“La verdad que es una cosa, no sé, no hay palabras para explicar esto, ver cómo se está consumiendo la Chiquitania. Ya se habló a un grupo, va a venir un grupo a combatir este fuego, esperemos que no avance más”, declaró Álvarez a un medio de comunicación.

Los incendios en Santa Cruz comenzaron los primeros días de agosto en el municipio de Roboré, luego se extendieron a otras zonas más. Según información de la Gobernación cruceña las quemas forestales ya consumieron 3,5 millones de hectáreas de bosques y pastizales. /Urgentebo