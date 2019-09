Tarija

El fuego consume más de 1.000 hectáreas de la serranía de Sama

Según el reporte de la Alcaldía tarijeña, se logró controlar las quemas en el franco sur del incendio, pero que aún en la cabecera de Pinos Norte rebrotó el foco de calor.

Miércoles, 25 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El fuego ya consumió más de 1.000 hectáreas en la serranía del Sama, Tarija. Foto: Urgentebo

El alcalde de Tarija, Rodrigo Paz, informó que el fuego ya consumió más de 1.000 hectáreas en la serranía del Sama, Tarija, y que se trata de un fuerte impacto medioambiental. Ya son siete días que no se logra controlar por completo el fuego.



"Al parecer son más de 1.000 hectáreas de incendio, nuestros cálculos no eran buenos (...). Hubieran visto las liebres, los conejos cómo bajan del cerro a buscar espacios seguros. Realmente el impacto medioambiental es muy grande y los riesgos para los que están luchando contra los incendios son muy altos", informó Paz, en contacto con los medios.



La autoridad edil y personal de la Alcaldía realizaron una inspección la jornada de este martes, en la que vieron las consecuencias del fuego, que inició la anterior semana y aún no puede ser controlado en su totalidad.



De acuerdo con un reporte de la Comuna tarijeña, el equipo de bomberos y voluntarios lograron controlar las quemas en el franco sur del incendio, pero que aún en la cabecera de Pinos Norte, a la altura de donde se encuentra la toma de agua, rebrotó el foco de calor. Por ese motivo, los equipos que todavía se encuentran en el lugar fueron replegados en la zona para realizar las acciones de mitigación.



Por su parte, el teniente Álvaro Maraz de la Unidad de Bomberos de la Policía en Tarija informó -según un reporte de la red ATB- que el equipamiento con el que cuenta está quedando reducido, porque se rompió un número considerable de matafuegos y las mochilas con las que cuentan ya están en mal estado y no bota agua.



Además, la salud de los voluntarios se ve afectada porque algunos de los efectivos tienen las rodillas y tobillos lastimados debido a las subidas y bajadas a los cerros.



Este miércoles se cumple el séptimo día de incendio en la serranía de Sama en Tarija, una de las cordilleras que cuentan con gran diversidad de especies de plantas en sus diferentes ecoregiones.