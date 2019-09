Exigen la renuncia de la Ministra de Salud

Médicos radicalizan con piquetes de ayuno

El sector salud descartó en volverse a sentar a dialogar con Montaño.

Miércoles, 25 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Exigen la institucionalización de cargos, la abrogación de la Ley N° 1189, la inclusión a la Ley General del Trabajo

Los profesionales en salud descartaron ayer, dialogar con la ministra de Salud, Gabriela Montaño, por su "incapacidad" para resolver el conflicto médico que ya lleva 37 días. Además, anunciaron instalar desde el miércoles piquetes de ayuno en todo el país. El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, pidió al presidente Evo Morales que designe a un nuevo interlocutor para reanudar el diálogo entre ambos sectores. "Ya no más diálogo con la ministra porque es una mentirosa, por su incapacidad de resolver el conflicto que ya lleva más de un mes. Queremos otro interlocutor; el presidente puede designar a quien quiera, pero ya no vamos a reunirnos con la ministra Montaño", remarcó. El galeno afirmó que el Gobierno tiene hasta el viernes para designar a la nueva autoridad para restablecer las negociaciones. Sin embargo, anunció que, a partir de mañana, instalarán piquetes en los 9 departamentos del territorio nacional.

Diálogo. Montaño aseguró que el pasado viernes, mientras esperaba a la dirigencia del Colegio Médico de Bolivia para retomar el diálogo en Cochabamba, los profesionales decidieron asistir a una supuesta recepción social por el Día del Médico y que por esa situación no se revolvió el paro que se mantiene. El viceministro de Salud, Álvaro Terrazas, lamentó que a la dirigencia médica no le interese la salud de la población, ya que antepone intereses personales y electoralistas. "Creemos que no es momento de festejos cuando estás peleando por los derechos de tu gremio y te vas de fiesta, es contradictorio y no va con la ética de un dirigente", acotó.

500 cirugías suspendidas por el paro médico

El secretario de Salud de la Gobernación, Oscar Urenda, informó que al menos 500 cirugías fueron suspendidas en hospitales de segundo y tercer nivel del departamento de Santa Cruz por el paro médico que inició hace 37 días."Cirugías que se operan todos los días, son de ocho a diez por día que se operan programadas y que han tenido que suspenderse, si usted multiplica eso por 37 días de paro vamos a tener entre 400 a 500 cirugías suspendidas, aunque no tengo las cifras exactas", informó a los periodistas.