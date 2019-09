UN decide apoyar la candidatura de Mesa

Samuel Doria Medina convocó al pueblo a sumarse a la 'oposición ganadora y democrática'. La determinación fue asumida a casi un mes de las elecciones generales.

Lunes, 23 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El líder de UN, Samuel Doria Medina y el candidato a la presidencia por CC, Carlos Mesa. Foto: Kandire

Unidad Nacional (UN), liderado por Samuel Doria Medina, decidió dar su apoyo a Carlos Mesa y Gustavo Pedraza de Comunidad Ciudadana (CC) en las próximas elecciones generales. La decisión fue asumida en una reunión del partido que se llevó a cabo en La Paz.

“Hemos decidido que Unidad Nacional apoyará a Calos Mesa y Gustavo Pedraza de Comunidad Ciudadana. La unidad y la construcción de nuestro futuro va más allá de las personas, de los partidos o de los gustos de un líder. Es tiempo de sumar y hacer que triunfe nuestra democracia”, indicó Samuel Doria Medina en conferencia de prensa.

Explicó que la determinación fue asumida a casi un mes de las elecciones, “en un ejercicio de congruencia, sin condición alguna, tomando una decisión democrática”, con sus seguidores y compañeras y compañeros de partido.

“Queremos convocar al pueblo de Bolivia a sumarnos a una oposición ganadora y democrática, convocamos a cada boliviano y boliviana a pensar en Bolivia porque esta decisión cambiará el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos”, acoto.

En criterio de Doria Medina, si se construye la unidad el próximo 20 de octubre se podrá recuperar la democracia y el futuro de Bolivia.

“La voluntad del pueblo soberano puede sumar los votos necesarios para ganar en la primera vuelta y recuperar nuestra democracia de una vez por todas, es momento de pensar en la democracia y no en la dictadura, es momento de encontrar los lazos que nos unen y no las diferencias que nos dividen, es momento de decir que el porvenir de la patria es primero y no los intereses individuales o de grupo”, acotó./Fides