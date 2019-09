Piden libertad para jornalero que habría provocado incendio en Tarija

Los familiares de López expresaron su molestia porque otro imputado por un hecho similar se benefició con detención domiciliaria tras pagar una fianza.

Lunes, 23 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Comunarios y vecinos marcharon hoy en Tarija pidiendo la liberación del imputado. Foto: El País

La familia del jornalero Mario López Gareca, acusado de ser uno de los autores del incendio en la comunidad Rincón de la Victoria en Tarija, denunció discriminación porque otro imputado por un hecho similar se benefició con detención domiciliaria tras pagar una fianza.

"Me siento mal de ver llorar a mi madre por mi padre que está en la cárcel, no sabemos cómo reaccionar. No hay justicia pues el que tiene plata tiene más preferencia", aseguró una de las hijas de López.

El 17 de septiembre, la Fiscalía determinó la detención preventiva del jornalero en el penal de Morros Blanco luego de que se habría demostrado que provocó el incendio en la comunidad Rincón de la Victoria, que forma parte de Reserva Natural de Sama. El acusado fue imputado por los delitos de incendio, deterioro de la riqueza nacional y daño calificado.

El incidente ocasionó que el fuego se extienda y persista desde hace cinco días. Hasta ahora, se quemaron más de 80 hectáreas.

El hijo del imputado calificó la medida de injusta porque la condición de su familia es humilde y no tiene recursos para defenderse.

En tanto, otro imputado que provocó un incendio en la comunidad de Bella Vista se benefició con detención domiciliaria tras cancelar una fianza de Bs 60.000.

En la mañana, comunarios y vecinos de la localidad La Victoria llegaron a la plaza Luis de Fuentes y marcharon hasta el Palacio de Justicia exigiendo la libertad del López, reportó el periódico El País.

"Señor Alcalde el pueblo perdona, usted perdone", "Papá te queremos en casa", "Don Mario no es maleante", decían los carteles de los marchistas en apoyo al jornalero.

La esposa de López junto a sus dos niños pidió llorando que liberen a su esposo.

El 15 de septiembre, López habría quemado pasto en una propiedad privada donde trabajaba como cuidador. Una vez que concluyó con su trabajo, se retiró del lugar sin asegurarse de haber apagado completamente el fuego. Cerca al mediodía de ese día, los lugareños le comunicaron que había mucho fuego en el terreno y cuando fue al lugar, el fuego ya se había extendido hacia otros lotes.

La dirigencia campesina de Lorenzo informó que pagará la fianza del jornalero debido a que es una buena persona y el objetivo es que salga del centro penitenciario./ANF