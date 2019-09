Arce califica de 'ofensa' el viaje de vocales constitucionales a China

Lunes, 23 de Septiembre, 2019

El ministro de Justicia, Héctor Arce Zaconeta, calificó este lunes de "ofensa" el viaje a China que realizaron cuatro de los seis vocales de las salas constitucionales del departamento de Santa Cruz,para un curso de dos semanas.



"No van a aprender nada en la China que no puedan aprender aquí escuchando a la gente", manifestó Arce.



Dijo que la ausencia de cuatro de seis miembros de las salas constitucionales "es una ofensa a Santa Cruz, es una ofensa a la justicia".



El Ministro considera que "no hay mucho que se pueda aprender en un curso que están realizando dos semanas", porque el sistema de control de constitucionalidad chino es muy diferente al boliviano.



"Se los necesita aquí (...), trabajando para la gente, para el pueblo", manifestó indignado el ministro de Estado que dijo sentirse apenado.



Arce sugirió que, en todo caso, que vayan dos o uno y después "reprise" los aprendido en el viaje.



No obstante, el Ministro dijo que no se mete y que respeta la independencia del Órgano Judicial: "Ustedes véanlo, ustedes analícenlo", instó./ERBOL