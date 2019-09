Mediante una carta

Amílcar Barral renuncia a Unidad Nacional

Lunes, 23 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El diputado Amílcar Barral. Foto: Ahoradigital

El diputado Amílcar Barral presentó su renuncia a Unidad Nacional (UN), mediante una carta en la cual sostiene que fue excluido de reuniones de decisiones partidarias.

“El no ser escuchado en varias solicitudes de reunión, el no haber tenido respuesta a mi papel y lugar que tenía en Unidad Nacional, el no haber sido convocado a últimas reuniones a las que hace un tiempo se me convocaba, el implícitamente haber sido apartado de las decisiones dentro del partido, todo esto me obliga por dignidad Personal, a renunciar a la militancia y/o acuerdo con Unidad Nacional”, dice la nota.

Barral fue aliado de Samuel Doria Medina desde 2012, cuando junto a su agrupación tuvo un acuerdo para respaldar a UN.

En su carta aseveró que fue leal al empresario y que hasta hoy tenía la opinión de que Doria Medina era el presidente que necesitaba Bolivia.

El diputado agradeció a Samuel por la oportunidad de ser parte de la Asamblea Plurinacional. Aseveró que cumplió con cabalidad, con lealtad, consecuencia y “sin haber sido llunk’u ni mucho menos sumiso con nadie”.

Barral y Samuel ya tuvieron impasses que se hicieron públicos después de que el diputado fue aprehendido, por una supuesta extorsión a Édgar Patana, quien cumple detención preventiva. /Erbol

Fotos: Erbol