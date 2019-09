Virginio Lema afirma que fue 'amenazado' por Óscar Ortiz

El incidente ocurrió en un vuelo entre La Paz y Santa Cruz, según contó el candidato del MNR.

Lunes, 23 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El candidato a la presidencia, Virginio Lema y Óscar Ortiz. Foto: Oxígeno

El candidato a la presidencia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Virginio Lema, denunció que su contrincante de la alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, lo amenazó cuando él intentó saludarlo en un avión.

“Óscar Ortiz, hoy en el avión me acerqué a darte la mano a cambio recibí amenazas, me dijiste ‘hablas una vez más de mí y te voy a encontrar’ nadie quiere a los matones yo estoy para construir Bolivia. No olvides que las elecciones pasan y las personas quedan”, escribió Lema en su cuenta de la red social Twitter.

El incidente ocurrió en un vuelo entre La Paz y Santa Cruz, según relató Lema al diario El Deber. El candidato del MNR al abordar el avión vio a Ortiz y fue a saludarlo y en el apretón de manos recibió esa amenaza.

“No tengo idea (a qué se refería), me pareció todo tan raro porque él estuvo hasta en mi casa”, explicó el postulante a la presidencia.

Agregó que pensaba que se trataba de una broma, por lo que sonrió y en un segundo diálogo dejó muy en claro que su amenaza era algo serio, y no permitiría otras aseveraciones en contra suya de parte del postulante del MNR.

En junio, en una entrevista con radio Fides, el candidato del partido rosado sostuvo que Ortiz “nos roba las ideas”, detallando que la propuesta de otorgar propiedad privada a los campesinos fue idea suya y copiada por el también senador de Unidad Demócrata.

“Nosotros pensamos, los otros copian e improvisan”, dijo en aquella oportunidad cuando todavía no se encontraban las campañas electorales en su auge. /Oxígeno