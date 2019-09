'Los indígenas sufrimos olvido'

Adolfo Chávez. Coordinador de Relaciones Internacionales y Cooperación de la COICA y dirigente indígena de orígen Tacana.

Domingo, 22 de Septiembre, 2019

Estamos en pie de lucha en defensa de los derechos a la vida y el derecho territorial, dado que nos metieron fuego en nuestra propia casa", señala Adolfo Chavez Beyuma desde su puesto en Quito (Ecuador) como Coordinador de Relaciones Internacionales de la COICA (Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica).

El ex dirigente del Cidob ha vuelto a la palestra estos días, con su presencia en la X Marcha Indígena que se inició esta semana desde San Ignacio de Velasco, exigiendo que el gobierno declare 'desastre nacional', ante la difícil situación de los incendios que ya carcome mas de 2,0 millones de hectáreas. En contacto con El Día, describe el momento dificil de los indígenas, su reorganización y su puesta en pie de lucha por sus derechos.

P. ¿Cómo cataloga la actual situación del movimiento indígena en la región?

A. CH.: Definitivamente los pueblos indígenas estamos en una incrucijada dramática en los nueve países donde tiene presencia la COICA. El peso para toda una gobernanza de los pueblos es demasiado fuerte, dispersos en la Amazonía. En ella, convergen 505 pueblos Indígenas, 3.5 millones de habitantes en más de 7.5 millones de hectáreas y más de 66 pueblos en 'aislamiento voluntario y contacto inicial'. Nuestra tarea está enfocada a defender los derechos a la vida y al territorio de las poblaciones indígenas.

P. ¿Cuán amenazado están esos pueblos?

A. CH.: La situación es muy variable. En países como Bolivia se han hecho muchos avances, aunque sabemos que el gobierno maneja dos posturas, afuera dice que es protector de los pueblos indígenas, de la madre tierra y aquí adentro sus políticas van en contra de todo ello.

Pero en otros países, la situación es mucho mas complejo, donde ni siquieran tienen el reconocimiento y la declaración de sus derechos. En Colombia, por el tema del extractivismo, hay demasiados asesinatos de líderes y liderezas indígenas. En Brasil, con el actual gobierno de (Jair) Bolsonaro, la situación se ha puesto adversa a los pueblos y no está nada fácil. En Ecuador, hay criminalización de la protesta indígena. En Perú, los pueblos indígenas viven en carne propia los efectos negativos de la minería del oro. Todo es un complejo al que debemos encarar con mucha fortaleza.

P. El mundo minimiza al decir que estos pueblos solo representan solo el 5%. ¿Qué criterio le merece?

A. CH.: Eso es verdad lo que dicen. Pero ese cinco por ciento que cuida la Amazonía es el que cuida toda la flora y fauna silvestre del pulmón más importante del mundo, para que esos 95% viva, respire y todavía contemple de manera saludable lo que aún mantiene esta parte del planeta. Eso es lo paradójico, nos minimizan pero somos el sostén de la vida misma del planeta y les da todavía la dicha de conocer lo rico y biodiverso que tiene la enorme selva que hace partícipe a nueve países de la región.

P. ¿A qué atribuyen toda esta situación adversa que hoy los indígenas les toca vivir?

R.: La razón es sencilla: los indígenas no somos prioridad, independientemente sean de derecha o izquierda los gobiernos de los países de la cuenca amazónica. La prioridad es destruir la Amazonía, porque es el último rincón que conserva todavía ingentes recursos naturales. Por ejemplo en el saneamiento de tierras, muchos pueblos indígenas viven como ajenos a su hábitat natural: no se los ha saneado. Todo eso se debe a que los indígenas ya no están en la agenda de las políticas de Estado.

En Perú, para citar un hecho, el responsible de la comisión de tierras es un hacendado. Entonces, qué se puede esperar de una persona que haga algo en favor de los nativos. Lo mismo en Brasil, el gobierno ha dicho que va a anular algunas normas a favor de los indígenas. Frente a eso, solo los pueblos indígenas no podemos avanzar. Necesitamos de otras instituciones, como los medios de comunicación, independiente, que cuenten toda la verdad.

P. Con esto de los incendios en Brasil y Bolivia, ¿cuan difícil se pone la situación?

R.: La hipervivencia de los pueblos está golpeada y lastimada. Con todas estas políticas extractivistas y ahora con el incendio, la situación es dura para los indígenas. Además, con las políticas actuales, en el caso de Bolivia, el gobierno se nos subió 'hasta la guaracha'. No contento con eso, vemos la gran magnitud de decretos y leyes que han librado el ingreso del extractivismo en nuestro hábitat natural del bosque y la selva.

A eso de permitir la ampliación de la frontera agrícola y de permitir actividades hidrocarburíferas en las 22 áreas protegidas, ahora nos mete fuego a nuestro territorio: nuestra casa grande. Nos están haciendo chicharoron en nuestra propia casa.

El legado de los indigenas es claro: toda lucha por sobrevivir tiene que ser siempre para nuestros hijos, por eso salimos al frente para luchar