Disputa por el cuarto senador

Autoridades. Analistas políticos ven pugna electoral entre el MAS y Bolivia Dice No para obtener un segundo representante por Santa Cruz.

Domingo, 22 de Septiembre, 2019

Rumbo a las elecciones generales del mes de octubre próximo, ya empiezan a deslumbrarse las posibles autoridades en la Cámara de Senadores que representen al departamento de Santa Cruz.

De acuerdo a las normas vigentes del país, son 4 senadores que se obtienen en cada departamento del país y para esas carteras, hay nueve frentes políticos en carrera electoral, que apuntan a la población para captar su voto.

La Cámara Alta, uno de los brazos fundamentales de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), está conformada por 36 senadores, 4 por cada región.

Candidatos adentro y en espera Tomando en cuenta la intención de votos reflejada en las encuestas que en las últimas semanas se han hecho pública en el país, las fuerzas políticas Movimiento Al Socialismo (MAS), Comunidad Ciudadana (CC) y Bolivia Dice No (BDN), tendrían a su favor a un representante al Senado.

Sin embargo, el cuarto senador por Santa Cruz es el objetivo a conseguir por estos tres frentes políticos que pugnan en las elecciones.

María René Liévana, es la candidata a primer senadora por el MAS, mientras que la alianza opositora CC propone como primer aspirante a senadora a Vania Sandóval, finalmente representando a BDN está el candidato Tomás Monasterio.

Los tres estarían con un pie asegurado en la Cámara de Senadores representando a Santa Cruz.

Los segundos senadores en las listas de éstos tres frentes políticos son: Rolando Borda (MAS), Luís Fernando Ortiz (CC) y Ruth Lozada (BDN).

Ventaja regional

El politólogo Albert Osinaga, hizo referencias a las últimas encuestas de éste mes, en donde se evidencia el favoritismo por la Alianza Bolivia Dice No en el departamento cruceño, por lo que considera que éste bloque podría llevarse un segundo senador a su favor.

Considera que el aparato Estatal de la Gobernación cruceña liderado por personajes de BDN, podría influir en la capacidad de campaña que tendría esta fuerza política.

Sin embargo, alerta que ésto tampoco podría ser la última palabra, dada la coyuntura y realidad que se vive.

"El voto duro del MAS no pasa por mucho, a no ser que el MAS cambie la votación con algún enamoramiento a los cruceños, pero por ahora es un poco dudoso. Creo que Bolivia Dice no podría llevarse un segundo senador para Santa Cruz, siendo la cuna de su inicio y crecimiento", dijo.

Osinaga exhortó a los candidatos a senadores que podrían ocupar un sillón en la Cámara Alta, a trabajar por Santa Cruz por los intereses y necesidades de la región. "Necesitamos una autoridad que tenga incidencia, de mayor peso, porque los últimos representantes han tenido poca incidencia en decisiones y la ciudadanía es la que tiene que ganar en sus acciones", manifestó.

El politólogo se refirió al perfil que muestran hasta el momento los tes senadores que tienen ventaja para ocupar la senaturía: Monasterio viene a ser una figura que estaría supliendo a Oscar Ortiz, actual senador y candidato presidencial de BDN. El legislador debe encarar un trabajo de investigación y fiscalización permanente; En el caso de Liévana, podría ser la figura que busca cambiar la imagen del MAS en Santa Cruz y que podría convertirse en una autoridad de peso; En cuanto a Sandóval, dijo no tener mayor conocimiento de su trayectoria profesional, pero es más destacable su imagen renovadora en la política.

Escenario de Dos y Dos

El analista político Paúl Artunduaga, considera que las candidaturas nos auguran tal vez un escenario muy parecido al 2014, ya que se observa un crecimiento en las candidaturas del MAS y BDN y un notable decrecimiento en la candidatura de CC, lo que sin duda pone en un notable peligro el senador que posiblemente podría haber obtenido Comunidad Ciudadana.

Señala que los tres frentes políticos aplicaron una mala estrategia para lograr captar el voto de la población indecisa: El MAS optó por 'Oídos Sordos', me dan, me dan y no respondo, y sigo repitiendo una y otra vez las bondades del proceso de Cambio en estos 13 años.

Por el lado del Bolivia dijo No asumió la estrategia de 'le doy al segundo', según Artunduaga bajo el pensamiento de que al primero es difícil bajar su voto duro, entonces apuesta por el segundo dado que tiene estructura política débil.

Finalmente Comunidad Ciudadana asumió como estrategia 'podemos solos, sin viejos políticos y es suficiente'. "Lamentablemente, la falta de experiencia, la ingenuidad política, la falta de una estructura formal le esta pasando factura en los resultados en esta recta final, los dos mas astutos desgraciadamente están usando todos sus recursos para ahogarlo, uno por un lado para poder ganar lo mas holgadamente y el otro para no perder su influencia regional y en el parlamento", manifestó.

Ante esta realidad, Artunduaga considera que los que ingresarán a ocupar un sillón en el Senado son: Maria Rene Lievana (MAS), Rolando Borda (MAS), Tomas Monasterio (BDN), Vania Sandoval (CC) y Ruth Lozada (BDN) como última opción dependiendo del comportamiento del bloque oficialista, hasta los días previos a la jornada de votación del próximo 20 de octubre.

Expectativa por los Dos tercios

Considerando tal situación, y haciendo una comparación con las legislaciones anteriores, el MAS estaría en riesgo de perder los Dos tercios que ha dominado en dos gestiones (2010-2015 y 2015-2020).

En el resto de los departamentos ocurre algo similar con la pugna de espacios en el Senado entre las fuerzas políticas con mayor votación según la intención de votos en la actualidad: MAS y CC.

La ley 026 de régimen electoral, establece el mecanismo de elección de autoridades de la cámara de senadores

Artículo 54. (Elección de Senadores). 1. Los y las Senadoras se elegirán en circunscripción departamental, en lista única con la Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado, aplicando el principio de proporcionalidad. En cada uno de los Departamentos se elegirán cuatro Senadoras y Senadores titulares y cuatro suplentes.

Artículo 55. (Sistema de asignación de escaños). Para la asignación de escaños se aplicará el sistema proporcional de la siguiente manera: Los votos acumulativos obtenidos en cada Departamento, para Presidente o Presidenta, por las organizaciones políticas, se dividirán sucesivamente entre los divisores naturales: 1, 2, 3 y 4, en forma correlativa, continua y obligada. Los cocientes obtenidos se ordenan de mayor a menor para establecer el número de Senadores que correspondan a cada organización política en cada Departamento.

Candidatos con un pie adentro

Comunidad Ciudadana

Candidata

Ada Vania Sandóval Arenas

Edad: 49 años.

Estudios: Licenciada en Comunicación y en Ciencias Políticas.

Trayectoria: Periodista / Docente universitaria / Delegada Anticorrupción de la Prefectura de Santa Cruz / Coordinadora general del Observatorio Nacional de Medios / Investigadora en periodismo, democracia, género, pueblos indígenas y autonomías.

Movimiento Al Socialismo

CandidatA

María Renée Liévana Durán

Edad: 45 años.

Estudios: Comunicadora social, Abogada, Perito administrativo y financiero y Máster en dirección y gestión de Recursos Humanos.

Trayectoria: Locutora de radio / Presentadora de televisión / Asesora legal de la Dirección de Cultura de la Alcaldía cruceña / Actriz / Humorista (Reconocida por su famoso personaje Estefani Brillit).

Bolivia dice No

Candidato

Tomás Xavier Monasterio Romay

Edad: 37 años.

Estudios: Derecho y Ciencias Jurídicas.

Trayectoria: Fue representante Nacional del movimiento juvenil Acción Joven Bolivia / Participó en el Comité Cívico Pro Santa Cruz / En el 2009 fue electo diputado por la circunscripción de la Pampa de la Isla. / En el 2014 fue reelecto diputado por la misma circunscripción.

Pugnando por un espacio

Bolivia dice No

Candidata

Ruth Lozada Añez

Estudios: Secretaria Ejecutiva

Trayectoria: Fue Presidenta del Comité Cívico Femenino. / Asambleísta departamental. / Presidenta de la Asamblea Departamental.

/ Gobernadora de Santa Cruz. / Secretaría de Coordinación Institucional de la Gobernación.

Movimiento Al Socialismo

Presidente

Rolando Borda Padilla

Trayectoria: Dirigente obrero en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). / Dirigente de la Central Obrera Departamental (COD) cruceña. / Candidato a gobernador de Santa Cruz por el MAS en el año 2014.