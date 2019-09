Marcharon en más de 150 países

Defensa del clima, miles de jóvenes paran el mundo

Clamor. La huega global pretende exigir a los líderes y políticos que tomen acciones contundentes contra el cambio climático y el medio ambiente.

Sábado, 21 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Movilizados. Las protestas tomaron las grandes vías del mundo. Greta estuvo liderando las mismas

Miles de jóvenes de todo el mundo, muchos de ellos estudiantes además de activistas medioambientales de todas las edades, tomaron este viernes las calles de las ciudades en el marco de una ambiciosa huelga global en más de 150 países para exigir a los gobiernos contundencia contra la crisis climática.

Más de 5.000 acciones de protesta. Más de 5.000 acciones de protesta han sido convocadas dentro esta jornada "Global Climate Strike", como pistoletazo de salida de una agitada semana de movilizaciones y huelgas, del 23 al 27 de septiembre, coincidiendo con la cumbre de acción climática convocada por la ONU en Nueva York.

Asia, África, Europa, América... Las protestas se han dejado sentir a lo largo de todo el globo, desde Kenia hasta Uganda y Nigeria, pasando por la amenazada Asia, con su multitud de pequeños territorios asiáticos insulares y países como India o Pakistán, y extendiéndose hasta Europa y América.

Cumbre climática el lunes. En la ciudad de Nueva York, que acoge el lunes la cumbre climática, varios miles de estudiantes, en gran parte adolescentes, acudieron este viernes a la plaza Foley para iniciar la denominada "Huelga del Clima", una marcha a la que se sumaron activistas como la sueca Greta Thunberg y en la que participan más de 50 ONG. Con lemas como "Salvar a nuestro Planeta", "No podemos decir que no lo sabíamos", "No hay plan B" o "Es la ciencia, estúpido", la protesta en Manhattan ha tenido su réplica en otro millar de localidades de Estados Unidos.

Una activista de 16 años. Hace un año, la adolescente sueca Greta Thunberg decidió protestar todos los viernes frente al Parlamento de su país y exigir medidas contra la cambio climático. Imitada en todo el mundo, este viernes lideró una huelga mundial con epicentro en Nueva York y actividades en 156 países. Ya fue recibida por grandes líderes como el ex presidente Barack Obama y el papa Francisco.

En su perfil de Twitter, Greta Thunberg se define como una "activista ambiental con asperger", síndrome del espectro autista que le fue diagnosticado a los 12 años y que para ella es una fortaleza. Los medios internacionales mencionan su nombre entre los posibles candidatos a Premio Nobel.

16 Años

tiene la activista ambiental Greta Thunberg. Protesta cada viernes.

Jóvenes de Bolivia se suman a la iniciativa

Entre este 20 y 27 de septiembre, diferentes países serán escenario de una de las mayores movilizaciones en demanda de políticas frente al cambio climático y Bolivia se unirá a esta iniciativa, inicialmente, con un plantón en puertas de la Asamblea Legislativa, en La Paz

Plantones. El plantón realizado ayer estuvo a la cabeza de los jóvenes de Fridays for Future (Viernes por el Futuro) y el mismo día, y a las 17.00, estudiantes de diferentes establecimientos de la zona Sur también se concentraron en la iglesia de San Miguel.

Además de estas acciones en La Paz, también se realizaron diversas actividades en las ciudades de Santa Cruz (plaza 24 de Septiembre, horas 15.00, y el Cambódromo, a las 18.00); Cochabamba (plaza Sucre, 9.00); Tarija (plaza Luís de Fuentes, 10.00); y Potosí (plaza Simón Bolívar, 17.00). Esta protesta, denominada "sentada", es un método de acción pacífica.

