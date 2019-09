Según Diego Ayo

Ortiz acusado de apoyar a Evo

Polémica. El exvocero de CC aseguró que Oscar Ortiz lo quiso contratar para hacer guerra sucia contra Mesa y apoyar a Morales.

Viernes, 20 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Explosivo. Las declaraciones de Diego Ayo generaron varias reacciones en las redes sociales.

El exvocero de Comunidad Ciudadana, Diego Ayo, reveló que el candidato a la presidencia por Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, le ofreció contratarlo con "muy buena plata" para hacer guerra contra el candidato Carlos Mesa, para que Evo Morales se quede en el poder hasta el 2025. "Oscar Ortiz me quería contratar con muy buena plata. Las condiciones eran simples, que Evo Morales se quede hasta 2025, punto. Que, sí iba a haber guerra contra Carlos Mesa, esos eran los temas centrales", declaró Ayo en el programa Barricada, en radio Deseo.

El vocero nacional de Bolivia Dice No, Vladimir Peña, admitió que esa alianza política buscó contratar a Diego Ayo, pero aseguró que se buscó contar con sus servicios para "hacer una campaña contra la corrupción del MAS o del que fuere".

Apoyo a Evo. Asimismo, Ayo manifestó que Ortiz también le tentó en el mes de marzo para trabajar en la campaña electoral, en la línea de que Morales se quede en el poder hasta el 2025, es decir, un nuevo periodo de Gobierno.

"He preferido irme a trabajar gratis con Carlos Mesa que tener un sueldo bueno y destruir la única oportunidad de que gane un candidato opositor", sostuvo Ayo.

Bolivia Dice No solo respondió con el tuit de Vladimir Peña y ninguno de sus miembros hizo mayores comentarios.

Otras declaraciones. Ayo también hizo otras revelaciones sobre Mesa y el líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina. Sobre el primero dijo que que una de las razones de su alejamiento de Comunidad Ciudadana (CC) fue el hecho de ver en Carlos de Mesa a un hombre "súper asustado".

Y a su juicio, Doria Medina no quiso ser candidato "por tacaño, porque no ha querido hacer una campaña en serio , porque no ha puesto plata cuando tenía que poner plata para generar un staff de consultores serios".

2 de julio

ese día renunció Ayo a ser vocero de Comunidad Ciudadana.

ANF/Agencias eldia@eldia.com.bo