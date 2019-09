Provisión de energía

Subestación Urubó, Inauguran obra para electricidad

Gobierno Nacional. Indican que Bolivia tiene garantizado el consumo de electricidad en todo su territorio.

Viernes, 20 de Septiembre, 2019

El vicepresidente Álvaro García Linera inauguró este jueves la Subestación Urubó que tiene la capacidad de transmisión de 230/115 kilovoltios que garantizan la provisión de energía eléctrica para las áreas urbanas de la ciudad de Santa Cruz.

Consumo de electricidad. "Esto no es generación de electricidad sino transmisión, ahora estamos invirtiendo en trasmisión, hasta aquí llega la energía y de acá se distribuye a las casas, ENDE la produce y de acá saca la Cooperativa Rural de Electrificación para llegar a sus casas; con este banco de energía estamos permitiendo que si en algún momento hubiera una falla en otra sub estación inmediatamente no se corte la electricidad", dijo en un acto público.

García Linera dijo que Bolivia tiene garantizado el consumo de electricidad por la generación de más de 3.200 megavatios (MW) y que cubre la demanda en todo el país que supera los 1.500 MW desde el Sistema Integrado Nacional (SIN).

Capacidad de recepción. Destacó que el Gobierno invirtió durante 13 años más de 4.000 millones de dólares en la instalación de generadores y subestaciones de electricidad.

El ministro de Energías, Rafael Alarcón, dijo que la nueva subestación tiene una capacidad de recepción de 450 MW, cercana a la demanda máxima que tiene toda el área metropolitana de la ciudad de Santa Cruz.

230/115 Kilovoltios

es la capacidad de transmisión de energía que tiene esta Subestación

ABI eldia@eldia.com.bo