Alcalde de Tarija sufre caída cuando combatía el fuego en un cerro

El burgomaestre llamó a su familia a que esté tranquila y se comprometió a seguir luchando contra las llamas.

Jueves, 19 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Incendio forestal en la comunidad de Bella Vista, Tarija. Foto: David Maygua

El alcalde de Tarija, Rodrigo Paz, sufrió un accidente que lo dejó con golpes, cuando ayudaba en tareas de combate al fuego en la comunidad Bella Vista.

En un video del suceso, se observa que el Alcalde estaba en el borde de un cerro, afectado por el incendio, cuando de repente cayó y se deslizó por unos metros, hacia el lugar donde estaban sus compañeros.

"Estoy golpeado, me ha caído una piedra en la cabeza, he caído unos cuantos metros, pero gracias a Dios que dos compañeros me han retenido la caída y no ha pasado a mayores, más que raspones, magullones", contó Paz.

Llamó a su familia a que esté tranquila. Se comprometió a seguir combatiendo contra el fuego. "Esto lo vamos a ganar, a seguir pensando con mucha fuerza y mucha fe", agregó./ERBOL