Exvocero de CC revela que Ortiz quería contratarlo para atacar a Mesa

Diego Ayo, el exvocero de Comunidad Ciudadana (CC), dio a conocer varias revelaciones en una entrevista radial, entre ellas, que se "distanció" de Carlos Mesa tras su renuncia a la vocería de esa alianza política.

Ayo renunció el pasado 2 de julio tras estar solo una semana el cargo debido a que en una entrevista dio a entender que CC tenía un presupuesto de 10 millones de dólares para su campaña electiora, hecho que generó diversas críticas tanto del oficialismo como de la oposición.

En ese sentido, señaló que el hecho de haber sido vocero de CC fue su peor "batalla perdida" puesto que no solo generó que se distancie de Mesa, sino que también le generó enemistad con Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional (UN).

"He quedado pésimo con Samuel, me he distanciado de Mesa y (Óscar) Ortiz me odia", aseveró.

Precisamente respecto a Óscar Ortiz, candidato a la presidencia por Bolivia Dice No, Ayo reveló que éste lo quiso contratar para ser parte de su equipo de campaña de cara a las elecciones.

Ayo señaló que la oferta se dio cuatro meses antes de que Mesa lo nombrara Vocero de CC y que se le ofreció "mucha plata" por trabajar con dos objetivo principales.

"Las condiciones eran simples: que Evo (Morales) se quede hasta el 2025 y que iba a ver una guerra contra Carlos Mesa", contó.

No obstante, dijo que rechazó la oferta amparado en "sus valores democráticos".