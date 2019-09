La Paz

Incendio en el Madidi: Gobierno no descarta envío del Supertanker

Según el gobernador Félix Patzi, hay entre 6 y 10 hectáreas afectadas en el Parque Nacional Madidi.

Miércoles, 18 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El Parque Nacional Madidi. Foto: AC Turismo

Una vez se haga oficial el pedido de apoyo por parte de la Gobernación de La Paz, el viceministro de Defensa Civil, Oscar Cabrera, no descartó enviar el avión Supertanker al Parque Nacional Madidi, donde se registra un incendio forestal.

"No hay una comunicación oficial, no recibí ningún pedido, el Ministro (de Defensa) tampoco me dijo nada", aseguró la autoridad.

Esta mañana, el gobernador de La Paz, Félix Patzi Paco, informó que se pidió apoyo a Defensa Civil para sofocar las quemas. Al respecto, Cabrera aseguró que no descarta enviar el avión cisterna, dijo que: "sí, (se puede) enviar".

Según la primera autoridad del departamento de La Paz, son entre seis y 10 hectáreas afectadas en el Madidi. El 16 de septiembre, el senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, denunció que hay al menos 100 hectáreas de bosque con focos de calor y aseguró que enviará una carta al presidente Evo Morales./Urgente