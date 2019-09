Canelas ve contradicciones entre Mesa y Pedraza

El Ministro de Comunicación hizo eco de las críticas que el presidenciable de CC lanzó a la deuda externa.

Miércoles, 18 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Manuel Canelas (izquierda), Carlos Mesa (centro) y Gustavo Pedraza (derecha).

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, observó que existen contradicciones entre las posiciones de Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, candidatos a la presidencia y vicepresidencia por Comunidad Ciudadana (CC), respectivamente, y les pidió "ponerse de acuerdo".



Y es que esta mañana, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Mesa criticó el nivel de la deuda externa que tiene el país ($us 10.605,3 millones), la misma que calificó como la "más alta de nuestra historia".



"El MAS nos está dejando la deuda externa más alta de nuestra historia: más de 10.000 millones de $us que los bolivianos tendremos que pagar en décadas, postergando el desarrollo. Mucho dinero se perdió en corrupción, despilfarro y la deuda con China crece exponencialmente (sic)", aseveró, a través de un mensaje compartido en su cuenta de Twitter.



No obstante, Canelas observó que semanas atrás el compañero de fórmula de Mesa, Gustavo Pedraza, señaló que el nivel de la deuda externa es "razonable".



De hecho, en aquella oportunidad Pedraza aseveró que mantendría el nivel de la deuda externa (24,6%) en relación al Producto Interno Bruto.



En ese sentido, el Ministro de Comunicación señaló que: "sabemos que su fuerte no es la economía pero al menos pónganse de acuerdo".



Además, en el mismo tuit, Canelas recordó que la deuda actual es de 25% respecto al PIB y que durante el Gobierno de Carlos Mesa ésta era de más del 50%./Oxígeno