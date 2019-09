Elecciones Generales

Ortiz pide a Mesa que transparente las cuentas de su patrimonio

El postulante de BDN insistió en que todos candidatos que aspiran a la presidencia del país deben responder a los cuestionamientos de la población.

Miércoles, 18 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, y su oponente de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. Foto: La Voz de Tarija

El senador y candidato de Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, pidió el miércoles al expresidente (2003-2005) y candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, que transparente las cuentas de su patrimonio, que en los últimos 17 años bajó de 12 a 2 millones de bolivianos.



"Es algo que tiene que aclarar el señor Mesa, lo que si yo demando es que todos los que queremos representar al pueblo, que queremos ser presidentes tenemos que ser transparentes y esperemos que pueda responder a todos los cuestionamientos", señaló a los periodistas.



Ortiz insistió en que todos candidatos que aspiran a la presidencia del país deben responder y ser claros con los cuestionamientos de la población.



"Todos los candidatos tenemos que responder a todos sus cuestionamientos, el quien quiere ser presidente, el quien quiere representar al pueblo boliviano, debe ser muy claro con relación a cualquier cuestionamiento porque estamos en una época que la democracia exige transparencia de las cuentas", insistió.



Ortiz tiene un patrimonio de 6.712.984 de bolivianos y Mesa, 2.777.6000 de bolivianos, (según datos de un medio paceño).



En 2002, cuando era vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, De Mesa, en una declaración jurada, dijo tener un patrimonio de 12 millones de bolivianos (unos $us 1.6 millones de dólares para ese tiempo).



Por su parte, el diputado opositor y aliado de Bolivia Dice No, Wilson Santamaría, dijo que existe una "nube de desconfianza" sobre la disminución del patrimonio del candidato de Comunidad Ciudadana.



"No podemos activar ningún mecanismo que nos permita verificar el origen o la desaparición de ese patrimonio, en todo caso el indicado a responder es el propio expresidente Mesa (...), lo que pasa es que hay una nube de desconfianza muy contundente respecto a los manejos financieros, a la transparencia de que tanto nos habla hoy el señor Mesa que parece que no ha practicado", respaldó./ABI