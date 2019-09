Adquirido en 2018

La ALD de La Paz conmina a Patzi a informar sobre acelerador lineal

Miércoles, 18 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: El gobernador de La Paz, Félix Patzi. Foto: FM Bolivia

La presidenta de la Comisión de Planificación de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de La Paz, Susy Chura, indicó el miércoles que esa instancia dio un plazo de 48 horas al gobernador de La Paz, Félix Patzi, para que presente información sobre la adquisición del acelerador lineal para el tratamiento de pacientes con cáncer.

"La Comisión ha determinado darle un plazo de 48 horas al Ejecutivo para que nos responda a las preguntas que faltan responder y que nos mande de manera legalizada toda la documentación requerida sobre la adquisición del acelerador lineal", indicó en conferencia de prensa.

Chura explicó que la determinación fue asumida tras la inasistencia del Gobernador a esa comisión, donde debía dar un informe oral sobre la adquisición del acelerador lineal, que en diciembre del año pasado llegó al país.

Después de tres años de espera, el 21 de diciembre de 2018 llegó a La Paz un acelerador lineal de alta tecnología, el mismo, según palabras del Gobernador debía ser instalado en dos semanas para funcionar desde febrero de 2019, sin embargo aún no es usado.

"Lamentamos la actitud del Gobernador porque no se hizo presente y solo nos mandó una nota fuera de tiempo y documentación no legalizada, ni firmada por él sino por una funcionaria, además de incompleta porque no responde a dos de las preguntas más importantes que realizamos respecto al Telecáncer y el pago correspondiente para la adquisición del acelerador lineal", explicó.

En octubre de 2015, la Gobernación de La Paz realizó el Telecáncer y recaudó 573.322 bolivianos para la compra del acelerador lineal.

Por su parte, el asambleísta de Unidad Nacional, Marco Fuentes, lamentó que hace ocho meses el equipo se encuentre en un depósito y no esté funcionando, además cuestionó que el Gobernador tampoco avance en la readecuación de la infraestructura hospitalaria para ese equipo, ni capacite al personal médico para su uso.

"Entonces aquí hubo negligencia de parte del Gobernador, y en síntesis lo que hubo acá es un descuido por hacer campaña política, ante estos temas que le interesa a la población, que es la salud, la implementación del acelerador lineal", señaló.

Agregó que la comisión también detectó algunas irregularidades en la adjudicación del acelerador lineal, que contó con una inversión de 35 millones de bolivianos. /Oxígeno