Deuda de $us 10.000 millones

El BCB dice que deuda externa es baja y mesa la critica

Miércoles, 18 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Candidato presidencial Carlos Mesa. Foto: Radio Fides

Después de que el Banco Central de Bolivia (BCB) señalara que la deuda externa del país llega a los 10.605,3 millones de dólares, las repercusiones no se dejaron esperar.

Por un lado, para el Gobierno y el propio BCB la cifra que representa la deuda externa es “baja” ya que representa únicamente el 24,6% del Producto Interno Bruto, muy por debajo del límite del 50 por ciento fijado por la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Según el BCB, la deuda externa boliviana es la más baja de la región con respecto al PIB, después de Brasil (17,5%), mientras que países como Uruguay (74,2%), Chile (63,7%) y Argentina (61,6%) superan el 50%.

El presidente del BCB, Pablo Ramos, en ese sentido, descalificó las versiones que aseguran que cada niño boliviano nace con deuda externa, “existe una diferencia a favor de $us 2.689, es la diferencia que sale entre el PIB per cápita y la deuda externa per cápita”, precisó.

No obstante, el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, criticó el nivel de la deuda externa y señaló que serán los bolivianos los que tendrán que pagar esa cifra “postergando su desarrollo”.

“El MAS nos está dejando la deuda externa más alta de nuestra historia: más de 10.000 millones de $us que los bolivianos tendremos que pagar en décadas, postergando el desarrollo. Mucho dinero se perdió en corrupción, despilfarro y la deuda con China crece exponencialmente (sic)”, aseveró, a través de un mensaje compartido en su cuenta de Twitter.