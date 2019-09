Ella junto a una pareja de amigos fueron detenidos

Reina del martillo jura su inocencia pese a condena

Juicio. La acusaron de asesinar a una jubilada en 2001. Hicieron un documental y una organización revisó su caso: dicen que fue condenada en base a “rumores”.

Miércoles, 18 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Condenada. Cristina no puede creer que la justicia la haya relacionado a la violenta muerte.

La sensación es que se ha detenido el tiempo. Que nada fue igual, tampoco diferente. Se quedó paralizado en julio de 2001, cuando la arrestaron en Posadas, empezaron a llamarla "La reina del Martillo" y la acusaron de matar a una jubilada. Desde entonces la espera es algo, a veces lo invade todo.

Siete años después, una noche de junio de 2008, Cristina Vázquez (37) tenía puesto el uniforme y acomodaba las mesas del bar de Recoleta en el que trabajaba. Se creía en otra vida, luego de haber sido liberada. En Buenos Aires pensó que eso había quedado atrás. Pero no. De ahí se la llevaron detenida por última vez.

Cristina fue trasladada a Misiones y esperó el juicio en la cárcel. Dos años después, la condenaron a la pena máxima. "Perpetua", escuchó y -dice- no lo pudo creer. Ella estaba segura de que en el juicio todo se aclararía, que verían que no había pruebas en su contra y que dejarían de perseguirla.

En sus fundamentos, el Tribunal N° 1 habló de su “estilo de vida promiscuo y marginal”, la calificó como “mentirosa” y aseguró que tenía “como modo de vida cometer delitos contra la propiedad para obtener dinero a los fines de adquirir estupefacientes y, así, satisfacer sus adicciones”.

Irregularidades en el proceso. El Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, de la Asociación Pensamiento Penal (APP), revisó la causa de Cristina y encontró "graves irregularidades" en la sentencia, en la investigación y en el expediente. "Cuando sus amigas nos acercan la causa en 2015, Cristina estaba a la espera del fallo de la Corte, deseando la absolución. Cuando fuimos a buscar el recurso de queja vimos que no lo habían presentado. Estaba esperando algo que no iba a pasar nunca. Ella pide que reabran la causa, ordenan al Supremo Tribunal de Justicia de Misiones que revea el expediente. Pero ellos no revisan la causa, copian y pegan parte de los fundamentos de la sentencia de primera instancia. Desoyeron la orden de la Corte", contó Indiana Guereño, presidenta de AAP.

Sin representación. APP no representa a Cristina sino que actúa como tercero imparcial para "visibilizar las buenas y malas prácticas" en el Derecho. "Este fallo es el ejemplo de las malas prácticas. Lo usamos en la universidad para dar clases mostrando todo lo que está mal, todos los derechos vulnerados", confesó Guereño.

A Cristina Vázquez la condenaron por el homicidio de Ersélide Lilia Dávalos (79), una jubilada que vivía a cuatro casas de la suya. También condenaron a Cecilia Rojas (37), conocida de Cristina, y su novio, Ricardo Jara (39). Los tres están presos y con perpetua. Dávalos fue asesinada el 28 de julio de 2001 de un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Ningún perito aseguró con cuál. Pero Cristina se convirtió rápidamente en "La Reina del Martillo". Su casa estaba revuelta y las puertas no habían sido forzadas.

Sospechan que conocía a su atacante, que pudo abrirle la puerta, y por eso vincularon a Cristina. Ser su vecina la hizo parte del crimen, la colocó en la escena y como autora del crimen. Un testigo dijo que la vio pasar por la puerta con otra mujer, poco antes de la hora en que se presume fue asesinada Dávalos. APP advierten que los rastros hallados en la escena del crimen no son compatibles con la presencia de Cristina: "Son diez pruebas científicas que avalan que Cristina no tuvo relación con el hecho.

20 Años

han transcurrido desde la muerte de la jubilada.

