Según Canelas:

'No corresponde la inhabilitación de CC'

Caso. El ministro asegura que se trató de un simple comentario.

Miércoles, 18 de Septiembre, 2019

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, dijo que no corresponde la inhabilitación de Comunidad Ciudadana (CC), liderada por Carlos Mesa, por una torpeza del candidato a diputado y vocero de esa alianza, José Manuel Ormachea, quien publicó en sus redes sociales la encuesta elaborada por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). "Bueno la torpeza del partido de Carlos Mesa merecerá la desconfianza de la población boliviana pero no corresponde en ningún caso la inhabilitación por lo que un vocero, muy poco acertado, haya comentado en su perfil personal en Facebook".

Antecedentes. El jueves de la semana pasada, el candidato a la presidencia por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Virginio Lema, pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) inhabilitar a CC, por la difusión y los comentarios de Ormachea respecto a la encuesta que realizó la UMSA. La Ley del Régimen Electoral prohíbe que partidos difundan estudios de opinión por cualquier medio, bajo sanción de cancelación de personería jurídica. El 2015, después de una demanda que presentó una candidata a concejala de Riberalta contra Unidad Demócrata (UD), el Tribunal Supremo Electoral quitó la personería jurídica de UD en el Beni e inhabilitó a Ernesto Suárez de participar en las elecciones subnacionales debido a que un miembro de esa organización política comentó una encuesta partidaria.

Versión. Respecto a Comunidad Ciudadana, Canelas consideró que la publicación de la encuesta demuestra una falta de seriedad al interior de esa alianza de oposición, porque no sabe respetar las normas del proceso electoral. "Es un ejemplo más de la falta de seriedad del partido que no sabe bien ni qué normas tiene que respetar, ni qué encuestas están autorizadas, y cuáles no lo están, por esa torpeza ya serán los bolivianos los que opinen sobre el proyecto de Comunidad Ciudadana en octubre. No nos parece que corresponda la inhabilitación", insistió.

20 de octubre

fecha definida para las elecciones generales en Bolivia.

