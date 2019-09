Diálogo no llega a un acuerdo

Gobierno y médicos en un nuevo cuarto intermedio

Encuentro. Tras 12 horas de reunión hubo consensos, pero no acuerdos, en dos de los cinco puntos demandados por los médicos.

Miércoles, 18 de Septiembre, 2019

El diálogo entre el Ministerio de Salud y la dirigencia de los médicos ingresó en cuarto intermedio luego de 12 horas de negociaciones, en el que no se pudo llegar a un acuerdo sobre la Ley General del Trabajo.

Postura cerrada de los médicos. La ministra de Salud, Gabriela Montaño, lamentó la postura cerrada de algunos representantes de los médicos frente al diálogo, y reiteró que no permitirá que se malogre. "Yo creo que hay una posición cerrada de alguna dirigencia sindical de los profesionales de salud de la CNS que no permite avanzar en el diálogo. Sin embargo, nuestra posición es no dejar que el escenario de diálogo se malogre", dijo.

Puntos que se debatieron. El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Erwin Viruez, indicó que no existe ningún impedimento legal para que los galenos no sean incorporados a la Ley General del Trabajo y gocen de todos los beneficios como cualquier trabajador formal. Indicó que el argumento del gobierno es la falta de recursos para asumir esa carga laboral. En el segundo punto de la Ley 1189, Montaño afirmó que no puede plantearse una abrogación cuando fue una propuesta emanada de la Central Obrera Boliviana. Sobre el tema de la institucionalización de los cargos, detalló que hay avances siempre y cuando se garantice al personal que ha migrado de contrato a ítem en hospitales de tercer nivel. En las otras demandas de los médicos, referidas a la incorporación del sistema público a la Ley del Trabajo y declarar sector estratégico al Sistema Nacional de Salud, hubo algunos consensos y el punto referido a la destitución del gerente de la Caja Nacional de Salud aún no fue tratado.

Amenazan con radicalizar huelga de hambre. El dirigente del Sindicato de Médicos y Ramas Afines (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, dijo que mientras el gobierno no resuelva las demandas de los médicos, el paro y los piquetes de huelga de hambre continúan y se suman. "El lunes tuvimos un piquete de huelga de hambre, hoy (ayer) tenemos otros más y mañana otro, siguen las movilizaciones, en todo el país se va a masificar esta medida porque no vamos a aceptar que no nos incluyan en la Ley General del Trabajo", señalo el dirigente.

