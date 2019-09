En tres años, más de 640 mil hectáreas se quemaron en Beni

En los últimos años, la región oriental también ha sido afectada por grandes inundaciones y sequías prolongadas.

Martes, 17 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: Incendios en el centro norte del Beni. Foto: Archivo | ANF

Desde 2016 y hasta agosto de este año 640.139 hectáreas se quemaron en el departamento del Beni, no es un número menor y sus impactos social, económico y ambiental son muy relevantes, sobre todo en el contexto actual de mayores amenazas y vulnerabilidad que vive la Amazonía boliviana, informó el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).



"Es necesario que las instancias públicas tomen las medidas necesarias para promover y potenciar los sectores productivos como la ganadería bovina en el Beni, que contribuyan a fortalecer y mejorar los conocimientos y capacidades de los ganaderos, que conlleven a eliminar prácticas y técnicas tradicionales insostenibles como la quema de pasturas, así como incorporar otras que mejoren la producción y productividad del sector", manifiesta Alejandra Anzaldo, investigadora de CIPCA Beni.



La región en los últimos años ha sido afectada por las inundaciones y sequías, situación que nos muestra la fragilidad y vulnerabilidad del ecosistema amazónico y de la población expuesta a estos desastres. En el 2014 el Beni vivió una de las más grandes inundaciones en los últimos años y en el 2016 se vivió también una sequía prolongada que provocó incendios en todo el departamento, situación que se repite actualmente.



Los municipios de San Ramón, Exaltación, Santa Ana del Yacuma, Santa Rosa y Reyes ubicados en el centro norte del Beni registraron en agosto el 50% de los focos de calor de todo el departamento y concentran el 76% del área quemada (487.019 ha) en el Beni, en lo que va del año 2019.



El municipio de San Ramón (Provincia Mamoré) es el más afectado con 194.170 hectáreas quemadas y concentró en agosto el 20% de los focos de calor (1.490) de todo el departamento. El municipio de Exaltación (Provincia Yacuma) concentró el 15% de los focos de calor (1.131) y registró 151.872 hectáreas quemadas, el municipio de Santa Rosa (Provincia Ballivián) reportó 58.019 hectáreas quemadas, el municipio de Reyes (Provincia Ballivián) 53.211 hectáreas quemadas y el municipio de San Javier (Provincia Cercado) con 40.121 hectáreas afectadas



En el pasado mes de agosto, los focos de calor se incrementaron sustancialmente. De enero a julio del presente año en el departamento beniano se registraron un total de 2.928 focos de calor, aumentándose considerablemente en agosto a 7.562, es decir 150% más.



"Promover el cambio de uso de los suelos a través de la modificación del Plan de Uso de Suelos (PLUS) sin una justificación técnica ni científica, podría ser una política que en el largo plazo ocasionará impactos sociales y ambientales incalculables, no solo en las actuales áreas de producción, sino también en áreas comunitarias o colectivas, Áreas Protegidas y otras que no obedecen a un modelo extractivista", agrega Anzaldo.



La Asamblea Legislativa del Departamento del Beni que actualmente se encuentra analizando la propuesta de actualización del PLUS, tiene en sus manos la decisión trascendental de definir el futuro no solo del departamento, sino también de la Amazonía boliviana e internacional al aprobar o rechazar el cambio de vocación de uso de los suelos.



Algunos expertos como Carmelo Peralta indican que el Beni incrementó la frontera agropecuaria hasta el 2016 con la pérdida de 405.360 hectáreas de bosques y adelanta los posibles impactos de la expansión de la frontera agropecuaria en el departamento.



Vincent Vos especialista socio ambiental asegura que al ampliar la superficie en el Beni para seguir haciendo ganadería extensiva y para la agroindustria (monocultivo), en suelos donde su potencial y vocación es otra, en 15 años la Amazonía se convertirá en "pampas"./ANF