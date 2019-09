Franco a García: 'Prefiero no hablar de números porque no sabe sumar'

La discusión entre los candidatos surgió a raíz de los datos mencionados por Pedraza sobre la deforestación en el país.

Martes, 17 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: La candidata a vicepresidente de Bolivia Dice No, Shirley Franco, y su oponente Álvaro García Linera, del Movimiento Al Socialismo (MAS). Foto: Captura de Red Uno

En el primer debate en el que participó el candidato a vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Álvaro García Linera, de cara a los comicios generales, su oponente Shirley Franco, de Bolivia Dice No, le dijo que prefiere no hablar de números porque él no sabe sumar y solo se dedica a dividir a los bolivianos.

"Yo prefiero no hablar de datos ni de números con el señor (García) Linera, los bolivianos sabemos que él no sabe sumar, pero lo que sí sabe hacer bien es restar y dividir a los bolivianos", manifestó Franco, en el debate electoral realizado anoche en la televisora Red Uno.

El candidato oficialista se enfrentó en una discusión sobre distintas temáticas con sus contrincantes opositores, Franco y Gustavo Pedraza, de Comunidad Ciudadana.

Las declaraciones de Franco se dieron luego de que el Vicepresidente se equivocó el 21 de agosto en el resultado de una suma sobre la cantidad de médicos que se trasladaron a la Chiquitanía para atender a los afectados por los incendios forestales.

"Vamos a aumentar los requerimientos de salud, pero además a los 16 médicos que ya existen, se van a aumentar otros seis médicos para tener un equipo en total de 24 médicos", aseguró García entonces.

La discusión entre los candidatos surgió a raíz de los datos mencionados por Pedraza sobre la deforestación en el país, que se duplicó en los últimos cinco años debido a una política pública supuestamente "irresponsable".

En esa línea, la candidata opositora afirmó que los recursos naturales y humanos que se queman en la Chiquitanía no solo es la vida de hoy, sino también del mañana; pero la "tozudez" del Gobierno, de no declarar desastre nacional, es una muestra más de cómo se les da la espalda a los ciudadanos.

"Estos dos señores (refiriéndose a García y Pedraza) son y han sido Gobierno y en sus gestiones han superado récords en incendios forestales", afirmó la postulante.

La joven recordó que el 2004 en el gobierno de Carlos Mesa, candidato presidencial de Comunidad Ciudadana, se quemaron 3 millones de hectáreas y el 2010, durante la gestión de Evo Morales, 4 millones de hectáreas y por ello afirmó que son los responsables de que hoy "Bolivia ocupe el tercer lugar en deforestación en el mundo".

La candidata agregó que su partido propone una gestión ambiental renovada, una política de cuidado de áreas protegidas, las reservas naturales y los parques nacionales y por ello se apuesta por una economía limpia, sustentable y amigable con el medio ambiente.

Según el reporte de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), hasta el 27 de agosto de este año, se han detectado más de 2,1 millones de hectáreas de bosques, pastizales y sabanas en Bolivia, de los cuales la mayor parte de la superficie quemada está en el departamento de Santa Cruz.

Frente a esto, García replicó que Bolivia es un país que más árboles tiene, es decir, 5.400 árboles por persona, y que es el que menos contamina y que una tarea principal del Gobierno es proteger el medio ambiente y se debe mejorar las políticas con ese enfoque.

Pedraza expresó que el postulante oficialista está desinformado y que el 2004 en dicho departamento se quemaron 10.000 has de bosques y 464.000 has de pastizales, de acuerdo con datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT).

En tanto, Franco explicó que los datos que presentó Pedraza son departamentales y los que ella mencionó son nacionales./ANF