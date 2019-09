Un mes de inspección

Policía inicia inspección vehicular y emplea 'scanner' para verificar estado de motorizados

Martes, 17 de Septiembre, 2019

Ref. Fotografia: La Policía inspeccionando vehículos. Foto: Internet

El Comando General de Policía inició el lunes en el país la Inspección Técnica Vehicular (ITV) 2019 con el empleo de un sistema informático para erradicar la corrupción y un 'scanner' para verificar el estado de los vehículos particulares y del transporte público.

"A diferencia de otros años la Inspección Técnica Vehicular de este año que se realizará entre el 16 de septiembre al 16 de diciembre incorpora dispositivos tecnológicos para el examen físico del parque automotor", dijo el comandante de la Policía, Yuri Calderón.

Indicó que por primera vez se empleará equipos de "scanner" digitalizado de última generación que se adquirieron para la verificación técnica en tiempo real del estado de los motorizado.

El "scanner" automotriz es una herramienta empleada en el diagnóstico de las fallas registrada en el área electrónica del vehículo, dijo

Resaltó que la tecnología que se implementa a partir de esta gestión fue motivo de análisis después de que se identificaron las condiciones desfavorables que incidían en múltiples hechos de tránsito en las carreteras.

Al finalizar la inspección, cuyo costo es de 30 bolivianos, Calderón dijo que se entregará al dueño del vehículo una hoja en la que se hará constar los desperfectos encontrados en el coche para que se les dé solución inmediata en talleres técnicos particulares.

Aseguró que este año se volverá a entregar la roseta con el afán de cumplir con la norma y precautelar la seguridad del parque automotor y prevenir hechos de tránsito que causen daños a la integridad física de las personas y la propiedad.

Por ejemplo, indicó que vehículo que no tenga roseta de la ITV no podrá cargar combustible y si no tiene el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) no accederá a la inspección vehicular.

El jefe policial manifestó que se designaron 406 uniformados que trabajarán en 145 puntos móviles y fijos para la inspección. /ABI